Presentato a Roma il Mondiale del Rally che si svolge ad Alghero

ALGHERO – “Stamattina a Roma la conferenza stampa di presentazione del Rally Mondiale che avrà sede in questi giorni nella Riviera del Corallo.

Voglio ringraziare il Presidente Sticchi Damiani per la sua volontà nel supportare e volere il rally mondiale in Sardegna, un’eccellenza che dobbiamo mantenere cercando di sensibilizzare sempre di più i territori grazie all’importante e fondamentale supporto dell’organizzazione di ACI. Altrettanto il presidente di Aci Sassari e Aci Sport Giulio Pes per l’organizzazione e la passione, determinanti per la permanenza e il successo del WRC ad Alghero ed in Sardegna.

Gli eventi sportivi creano promozione turistica ed economia, Alghero ha ospitato tante manifestazioni sportive, a breve avremo anche un torneo preolimpico di pallanuoto, ma il WRC resta l’evento di punta per la nostra città, che abbiamo condiviso alternandoci con Olbia, una collaborazione che è una bella dimostrazione di come la nostra isola punta a crescere tutta insieme, perché i nostri competitor sono altrove in Italia e all’estero”, così il sindaco Mario Conoci.