Parcheggio Bombarde rinviato: urgono interventi. “Presto 1400 nuovi posti auto”

ALGHERO – “L’avvio del servizio di sosta a pagamento avvenuto in data odierna nelle zone balneari ha riscontrato disguidi in località le Bombarde. In particolare un parcometro ha avuto problemi di natura tecnica che hanno causato disagi, per i quali l’Amministrazione si scusa con tutti gli utenti.

Per questa ragione, con ordinanza dirigenziale, il servizio a pagamento nella zona delle Bombarde sarà sospeso per i prossimi 3 giorni, per risolvere le problematiche e rientrare poi cosi pienamente in vigore a partire dal giorno 5 Giugno”, cosi l’Amministrazione Comunale da Porta Terra.

Nel caso specifico, come scriviamo da diversi anni, l’area sosta delle Bombarde dovrebbe essere accessibile tramite ticket di ingresso attraverso una sbarra in modo non solo di regolare la viabilità ma anche, andando incontro alle richieste delle istanze ambientaliste, limitando gli accessi alla stessa spiaggia. Inoltre, vista le diverse porzioni di quell’ammalorate e degradate, sarebbe necessario un intervento di riqualificazione generale, soprattutto del verde, e ripristino del manto stradale al fine di garantire un’adeguata cartolina per i tanti fruitori e soprattutto aumentare le ricadute economiche per le casse comunali.

“Si coglie l’occasione per ricordare a tutti gli utenti che il pagamento della sosta in tutte le aree è possibile effettuarla sia attraverso i parcometri, che tramite le app Easy Park e Drop ticket e che a seguito delle recenti modifiche del codice della strada introdotte dal decreto Salvini, non è più possibile integrare la sosta, che va pertanto pagata in anticipo o attraverso le APP dedicate.

L’amministrazione comunale coglie l’occasione per annunciare, peraltro, che, saranno presto disponibili circa 1400 nuovi posti auto in città. Un piano straordinario che andrà ad interessare numerose aree dislocate in differenti zone della città, anche in prossimità delle spiagge di Maria Pia, e che andranno a rispondere alla grande domanda di sosta per il periodo estivo, ponendo particolare attenzione ai residenti, per i quali sarà prevista, in queste aree, la totale gratuità. Il piano sarà presentato alla cittadinanza nei prossimi giorni”.

Relativamente alla zona delle Bombarde infine, l’amministrazione comunale ritiene di dover rimodulare le tariffe con l’introduzione di una agevolazione residenti e una proposta di tariffazione giornaliera che si ritiene necessaria per il miglioramento del servizio.

La zona, peraltro, sarà oggetto, come da diversi anni a questa parte, dell’introduzione del senso unico con ingresso dalla strada statale 127 bis in direzione Bombarde- Lazzaretto, di cui sarà data opportuna comunicazione una volta completato il lavoro di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. Le altre zone in cui da oggi è in vigore il servizio di sosta a pagamento sono in via Lido e in viale Primo Maggio lungo la Pineta di Maria Pia.