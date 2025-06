“Degrado e pericolo in Piazza Sulis, Cacciotto intervenga subito”

ALGHERO – Il Gruppo consiliare di Forza Italia interviene ancora una volta con una interrogazione per denunciare lo sconcio rappresentato dall’immobile fatiscente ubicato nella via XX Settembre ang. Via Fratelli Kennedy e Piazza Sulis, che rappresenta una chiara lesione del decoro urbano e un evidente pericolo per l’incolumità pubblica. “Un immobile che da tanti anni versa in completo stato di degrado e abbandono, transennato e con pali metallici che sostengono alcune parti della struttura che deturpa un’area di particolare pregio, ove insiste la nuova Piazza Sulis con la fontana, il Quarter, ed il rinnovato Largo San Francesco con la Piazza Pino Piras, tutte opere frutto dell’impegno della Giunta di centrodestra degli anni dal 2002 al 2011. Col marciapiede frontistante in evidente stato di cedimento, probabilmente a causa di pregressi lavori effettuati all’interno dell’immobile, e parzialmente recuperato nella scorsa consiliatura dall’assessorato alle manutenzioni. Inoltre, il piccolo giardino antistante l’ingresso dell’immobile sulla Piazza Sulis è pieno di erbacce e ricettacolo di insetti e rifiuti”.

Secondo Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini l’immagine di Alghero, specie nella sua parte storica limitrofa alle antiche mura, deve essere tutelata anche imponendo ai proprietari degli immobili di mantenerli in stato di sicurezza e improntato al massimo decoro. “Con l’atto di sindacato ispettivo abbiamo chiesto al Sindaco di chiedere con urgenza l’intervento dei Vigili del fuoco ed assumere con ordinanza e/o far assumere i provvedimenti atti eliminare i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e concretizzano questo stato di degrado che da troppi anni incide negativamente sull’immagine del prestigioso centro cittadino -chiudono gli azzurri algheresi-“.

Nella foto il palazzo in totale degrado in Piazza Sulis