Festa della Repubblica, le parole del presidente Pirisi

ALGHERO – “Il 2 giugno è una delle date più importanti della nostra storia. Nel

1946, dopo gli anni oscuri della guerra e della dittatura fascista , il

popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica. Per

la prima volta votarono anche le donne, segnando una svolta epocale

verso una democrazia piena e partecipata.

Quel voto rappresentò la rinascita morale, civile e istituzionale del

nostro Paese. È nostro dovere ricordare con gratitudine il sacrificio di

chi ha combattuto per la libertà e la democrazia pagando anche con la

vita, contribuendo a liberare l’Italia dal nazifascismo e a rendere

possibile quella scelta.

Da quel momento nacque la nostra Costituzione, un testo di

straordinaria attualità e valore universale, frutto dell’impegno comune

di forze politiche diverse – di sinistra, di centro, liberali e

repubblicane – che, superando le divisioni, posero le basi di una

Repubblica fondata su valori condivisi.

Tra questi, l’articolo 1, che recita:

> “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei

limiti della Costituzione.”

Un principio forte e identitario, a cui si affianca l’articolo 3, che

ci richiama alla rimozione di ogni ostacolo che limiti l’uguaglianza e

la dignità delle persone.

Ricordiamo anche l’articolo 11, che proclama il ripudio della guerra

come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali, e l’articolo 10, che

riconosce il diritto d’asilo e afferma i principi di accoglienza e

integrazione come parte essenziale della nostra identità democratica.

Celebrare il 2 giugno significa rinnovare ogni anno il nostro impegno

verso questi valori. Significa ricordare, tramandare e fare in modo che

soprattutto i giovani possano conoscere e mantenere vivi quei momenti

fondanti della nostra Repubblica, perché da quella memoria nasce il

futuro. Viva il 2 giugno, viva la Repubblica, viva la Costituzione”

Mimmo Pirisi

Presidente del Consiglio Comunale di Alghero.