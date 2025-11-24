“Oss, le Asl già sold out? Siamo al delirio: sanità nel caos”

ALGHERO – “I termini hanno un valore, posto che non voglio credere che chi l’ha usato non ne conosca il significato. E attribuire alle Aziende Sanitarie Locali, che organizzano la cura dei cittadini, un termine inglese che si usa per gli spettacoli o i concerti, tradisce la considerazione che gli attribuiscono.

Ma d’altronde hanno trattano gli ospedali come “cantieri”, in cui sperimentare progetti occupazionali che producono precariato e tolgono diritti ai vincitori di concorsi.

La situazione è questa: blocco delle assunzioni per Oss, Infermieri precari (alcuni che lavorano dal Covid) e sono già stati licenziati i primi lavoratori impiegati nei cantieri sanitari”, cosi Michele Pais, capogruppo della Lega ad Alghero.