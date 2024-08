“Ospedale Marino, toni trionfalistici totalmente fuori luogo”

ALGHERO – “Sono assolutamente fuori luogo i toni trionfalistici del Consigliere Comunale Michele Pais sulla situazione dell’Ospedale Marino che continua, purtroppo, ad essere molto precaria e deficitaria. In questi anni si è navigato a vista, con interventi tampone e nessuna azione strutturale: solo parole e pochi fatti.

E’ stata aperta, con vergognoso ritardo, una sola sala operatoria su tre, e per le altre due mai sono iniziati i lavori per metterle in sicurezza.

I medici a prestazione aggiuntiva e i liberi professionisti pagati a gettone su cui si reggono gli interventi al Marino, sono solo un palliativo momentaneo: è mancata la programmazione e si sono fatte solo azioni propagandistiche.

La tanto declamata robotica è rimasta sulla carta, insieme al reparto di traumatologia dello sport e alle tecniche ortopediche innovative.

La riabilitazione non ha medici sufficienti neanche per poter assicurare i turni e la soluzione logistica al secondo piano del Marino in cui è stata relegata, crea notevoli problematiche alle persone con disabilità.

Ecco perché, al di là di ogni propaganda fine a se stessa, è serio ragionare sulle prospettive non come si trattasse di tifoserie, ma con un progetto condiviso che guardi all’immediato e al futuro dell’assistenza ospedaliera – nei due presidi cittadini – e che risolva la carenza strutturale di medici (che ci saremmo aspettati in numero adeguato dalla AOU, al di là degli specializzandi), che affronti con equilibrio le disfunzioni nell’organizzazione del lavoro e le problematiche logistiche e strutturali”.

Segreteria PD Alghero