Ambito 1.5 del Distretto di Sassari: nuovi orari degli ambulatori

SASSARI – Il Distretto di Sassari comunica alla popolazione la riorganizzazione delle aperture degli ambulatori dell’Ascot nell’ambito 1.5: da questa settimana verrà chiuso l’ambulatorio del comune di Perfugas.

Dall’ analisi dei dati relativi alla situazione sanitaria del Comune di Perfugas, risulta infatti che siano 199 gli utenti privi di Medico di Medicina Generale, i quali possono venire presi in carico dal medico titolare dell’incarico di Assistenza Primaria, il dottor Fabio Fina’, che può accogliere circa 250 assistibili. A fronte di queste valutazioni, nell’intento di favorire la scelta del medico di fiducia e nel rispetto della normativa in vigore che prevede l’apertura degli Ascot nelle zone in cui esiste una carenza grave e cronica di medici di medicina generale, da questa settimana l’attività Ascot nel comune di Perfugas verrà interrotta.

Nello stesso ambito territoriale resteranno attivi i seguenti ambulatori:

• ASCoT Laerru: il mercoledì, dalle ore 08.30 alle 11.30

• ASCoT Erula: il giovedì, dalle ore 08.00 alle 16.00

• ASCoT Martis: il mercoledì, dalle ore 10.00 alle 12.00

• ASCoT Chiaramonti: il lunedì, dalle ore 15.30 alle 19.30