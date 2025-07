Alghero, la Asl attiva gli Ascot. Da settembre 3 nuovi medici

SASSARI – Ad Alghero tre medici di medicina generale prenderanno servizio nel mese di settembre, nel frattempo, per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria, la Asl di Sassari attiva dalla prossima settimana gli Ambulatori di Straordinari di Comunità Territoriale.

La Direzione del Distretto di Alghero comunica alla popolazione che, in seguito del pensionamento della dottoressa Rosaria Maria Placenti, sono state attivate le procedure per l’assegnazione, nell’ambito 2.3 del Distretto algherese (comuni di Alghero e Olmedo ), degli incarchi di assistenza primaria carenti: sono tre i medici titolari di incarico che prenderanno servizio a metà settembre.

Per far fronte alle esigenze della popolazione, da martedì 8 luglio, verranno pertanto attivati degli Ambulatori di Straordinari di Comunità Territoriale: gli orari di apertura verranno comunicati nei prossimi giorni appena gli incarichi verranno assegnati.

Al momento non risultano disponibilità residue per l’assegnazione di medici di medicina generale: pertanto invitiamo la popolazione ad evitare di presentarsi all’ufficio scelta e revoche per la scelta del medico.

Non appena i Medici titolari di incarico prenderanno servizio, nel mese di settembre, sarà cura dell’Azienda sanitaria comunicare alla popolazione le modalità di scelta dei medici.

Sino ad allora potranno invece contare sull’assistenza dei medici presenti negli Ascot.