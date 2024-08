Concorso Alghero In House, “dubbi” di Orizzonte Comune

ALGHERO – “Negli ultimi giorni è stato pubblicato il bando da parte dell’Alghero in House per l’assunzione di diverse figure professionali a tempo determinato e indeterminato. Da alcuni cittadini e da diversi sostenitori di Orizzonte Comune ci sono giunte alcune segnalazioni degne di nota perché fondate su sentenze specifiche (Tar Sardegna) che alleghiamo al presente comunicato. Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti per l’assunzione di ausiliari del traffico, alcuni di essi che volevano partecipare al bando si sono trovati l’amara sorpresa che tra i requisiti vi fosse l’obbligo di possedere la patente di guida di tipo B (in corso di validità). Ci si chiede a riguardo quale sia il senso o la motivazione per questo imprescindibile requisito. C’è da specificare che in fase di presentazione della domanda è obbligatorio compilare tutte le sezioni compresa quella della patente. Nel caso in cui volesse partecipare un cittadino di categoria protetta è chiaro che vi è una grandissima possibilità che non possa aver conseguito l’abilitazione alla patente di guida e quindi si preclude ad una già sfortunata platea il diritto alla partecipazione.

Senza polemica alcuna sarebbe gradita una spiegazione da parte dell’Alghero in house e, per la valenza sociale dell’interrogazione e perché si tratta di un iter concorsuale programmato e gestito dalla vecchia amministrazione, anche del sig. Sindaco. P.s. Si ritiene anche utile segnalare che il ritenere requisito imprescindibile una esperienza del settore pregressa ESCLUDE di fatto una fascia di GIOVANI che, se si continuerà a mettere questo requisito, NON POTRÁ MAI accedere a questi concorsi e al mondo del LAVORO!!!

Alleghiamo alla mail una recente sentenza del tar Sardegna sul requisito di patente illegittimo ove ciò non sia indispensabile nella specifica selezione..”

https://it.linkedin.com/pulse/requisito-patente-di-guida-nei-concorsi-pubblici-ove-non-simone-angei

Firmato Circolo Orizzonte Comune Alghero

Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi (Orizzonte Comune)