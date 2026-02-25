Nuovo Piano Protezione Civile, “Frutto di incontri e lavoro, impegno rispettato”

ALGHERO – Il Consiglio Comunale ha approvato in data odierna l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, uno strumento fondamentale per la sicurezza del territorio e della comunità.

A darne notizia è il Presidente della Commissione Consiliare Protezione Civile, Christian, che sottolinea il grande lavoro svolto in questi mesi: “Desidero ringraziare gli uffici comunali e tutti i tecnici coinvolti per il prezioso contributo. Questo risultato è frutto di otto mesi di lavoro intenso, di confronto e di approfondimento, che ci hanno consentito di dotare il nostro Comune di uno strumento moderno, efficace e pienamente rispondente alle esigenze del territorio.”

Il nuovo Piano di Protezione Civile si configura come un piano dinamico e innovativo, grazie all’utilizzo della tecnologia GIS (Geographic Information System), che lo rende completamente interattivo e aderente alla realtà territoriale. Un sistema che consente aggiornamenti costanti e puntuali, trasformando il piano nello specchio fedele di quanto emerge e si evolve sul territorio.

Il Piano è costituito da tre documenti fondamentali:

Il Modello di Intervento, redatto secondo la linea “Augustus”, che raccoglie tutte le informazioni operative e definisce con chiarezza la suddivisione delle competenze tra gli addetti all’emergenza, con un ruolo centrale assegnato alle attività di prevenzione;

Le Procedure Operative, che stabiliscono l’iter di gestione delle attività sia in fase di pre-emergenza sia in emergenza, articolate nelle diverse fasi di criticità; La Cartografia, nella quale sono evidenziati i rischi presenti sul territorio, i punti critici e tutte le informazioni necessarie alla pianificazione delle attività di salvaguardia e assistenza alla popolazione. “Con questo aggiornamento – conclude il Presidente – rafforziamo la capacità del nostro Comune di prevenire, affrontare e gestire le emergenze in modo organizzato, tempestivo e coordinato. La protezione civile non è solo intervento, ma soprattutto pianificazione e prevenzione.”

L’Amministrazione conferma così il proprio impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini e nella costruzione di un sistema di protezione civile sempre più efficiente e al passo con l’innovazione tecnologica”, chiude la nota il presidente della commissione consiliare protezione civile