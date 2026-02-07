Nuovo Direttore al Parco, i dubbi di Punta Giglio Libera sul commissario

ALGHERO – “L’Associazione Punta Giglio Libera. Ridiamo Vita al Parco esprime attenzione e preoccupazione in merito alla deliberazione n. 8 del 03.02.2026 con cui il Consiglio Direttivo dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha individuato il Commissario straordinario esterno incaricato della gestione della procedura selettiva per la nomina del nuovo Direttore Generale.

Pur riconoscendo l’elevato profilo professionale della figura individuata (l’ex-segretario del Comune di Alghero, Luca Canessa ndr), l’Associazione ritiene opportuno segnalare una criticità sul piano dell’opportunità amministrativa e della terzietà percepita, in considerazione del fatto che il soggetto designato risulta attualmente responsabile esterno del Nucleo di Valutazione (NIV) del Comune di Alghero, ente che esercita funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull’Azienda Speciale.

La stessa deliberazione motiva la scelta del Commissario straordinario con l’esigenza di garantire massima imparzialità, terzietà e assenza anche solo potenziale di conflitti di interesse, escludendo soggetti interni o comunque coinvolti nella governance dell’Ente. In tale contesto, la sussistenza di un incarico fiduciario e continuativo con l’ente di riferimento del Parco potrebbe indebolire la percezione di effettiva estraneità richiesta per una procedura selettiva di così elevata rilevanza.

L’Associazione richiama, inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure pubbliche, non è sufficiente evitare il conflitto di interessi reale, ma occorre prevenire anche quello potenziale o meramente apparente, al fine di tutelare i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

Alla luce di ciò, l’Associazione auspica che l’Azienda Speciale:valuti l’adozione di ulteriori misure di garanzia e chiarimento, o, in alternativa, prenda in considerazione una soluzione che assicuri una terzietà piena e non contestabile,

nell’interesse dell’Ente, dei candidati e della credibilità dell’intera procedura.

L’obiettivo dell’Associazione non è mettere in discussione le persone, ma contribuire a rafforzare la legittimità e la solidità amministrativa di un passaggio decisivo per il futuro del Parco di Porto Conte”.

Punta Giglio Libera – Ridiamo Vita al Parco – APS