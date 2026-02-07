“Aeroporto, Alghero, Olmedo: strade troppo buie e pericolose”

ALGHERO – Una questione più volte segnalata che ritorna ad essere evidenziata. Questa volta “sponda” Olmedo. Ma la musica non cambia: sarà per la “bassa intensità”, sarà per quel che sarà, ma i collegamenti viari risultano non così ben illuminati quanto occorra.

“Dallo svincolo per l’aeroporto di Alghero sino al bivio di accesso a Olmedo gli automobilisti sono costretti a muoversi senza illuminazione. Un grave problema che mette a rischio la sicurezza a causa di impianti non funzionanti e segnaletica poco visibile” Fabio Pala, coordinatore cittadino di Olmedo, ha segnalato una situazione incomprensibile: le infrastrutture ci sono, ma non vengono attivate!

“Nella SS 291 VAR della Nurra il problema è lo stesso: pali installati ma spenti in due snodi strategici. Un buio totale che mette a rischio migliaia di persone ogni giorno. Si tratta di criticità che non richiedono nuove opere, ma semplice buon senso. Riattivare ciò che è già stato installato”. Stesso discorso per la variante del Calich e pure per l’ingresso dalla “Due Mari” di Alghero dove, tra l’altro, insiste una rotatoria che meriterebbe, dalla ex-Provincia, ora Città Metropolitana, maggiore attenzione, cura e decoro.

“I Riformatori lo hanno segnalato. Aspettiamo ora interventi immediati, tempi certi e un ripristino che garantisca la sicurezza per residenti, pendolari e chi raggiunge Sassari, Alghero e l’aeroporto”.