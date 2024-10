nuovi obiettivi per valutare manager e sanitari

SASSARI – La Asl di Sassari introduce in Azienda un nuovo sistema digitale integrato di pianificazione e performance.

“Con l’avvio della programmazione 2025 sarà dato risalto all’inserimento di indicatori di impatto, in un progetto pilota che consentirà all’utente-paziente di essere direttamente coinvolto nella valutazione delle strutture sanitarie, mentre a queste ultime spetterà il compito di intervenire rispetto alle esigenze segnalate. Manager pubblici e dipendenti risultano dunque coinvolti ed “ingaggiati” rispetto agli obiettivi dell’azienda sanitaria, in un’ottica integrata e certificata di miglioramento continuo”, dichiara Lisa Zanardo, presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Asl di Sassari.

Sono tre le fasi di lavoro in cui sarà impegnata la Asl n. 1:

– fase di pianificazione, ad inizio anno, in cui vengono condivisi ed assegnati gli obiettivi strategici ed operativi per tutti i dirigenti e per tutti i dipendenti; “un attività svolta per la prima volta in sinergia con i direttori di Dipartimento e dei Distretti del territorio, che hanno collaborato con il team di controllo di gestione dell’azienda”, spiega.

– fase di monitoraggio, dopo gli esiti del primo semestre, utile a verificare l’andamento intermedio degli obiettivi e ad avviare eventuali azioni correttive e di miglioramento. “Attività svolta con l’ausilio di un sistema informativo, che permette alle strutture centrali e periferiche di essere collegate in tempo reale per la verifica dei dati”, aggiunge Lisa Zanardo.

– fase finale di valutazione, svolta attraverso colloqui individuali fra valutatori e valutati. Sottende una formazione specifica, che consente al valutatore di utilizzare lo strumento valutativo come leva di sviluppo strategico delle risorse umane che gestisce.

“Stiamo lavorando per essere la prima Asl a misurare l’impatto del nostro servizio al paziente e a valutare con indicatori trasparenti e innovativi l’attività dei nostri manager e degli operatori sanitari a tutti i livelli. Digitalizzazione, trasparenza e formazione saranno processi chiave per sviluppare l’organizzazione e per garantire che tutte le risorse, umane ed economiche, siano impegnate in modo efficiente ed efficace”, spiega il Direttore generale della Asl n. 1 Flavio Sensi.

L’Oiv della Asl di Sassari monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato di applicazione, formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la relazione sulla performance; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla differenziazione dei giudizi e dell’utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all’organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi.

L’Oiv è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni.

L’Oiv della Asl di Sassari e’ composto dalla Presidente Zanardo, oltre ai componenti esperti Claudio D’Amario e Lorenzo Pescini