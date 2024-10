Fertilia, “Raccolta firme per essere coinvolti dall’Amministrazione”

ALGHERO – “Nella giornata dello scorso 18 ottobre si è svolto il primo incontro tra CdQ e Amministrazione Comunale.

Alla presenza del Vice Sindaco Marinaro e degli assessori Selva, Piras, Sanna e Corbia, si sono trattati argomenti importanti quali la rigenerazione urbana di Fertilia, il riconoscimento ufficiale del Comitato di Quartiere e la partecipazione della comunità nei processi decisionali che coinvolgono il nostro territorio.

Al momento sembra consolidarsi un costruttivo rapporto e una convergenza di obiettivi tra Amministrazione e Comitato.

Si è infatti comunemente riconosciuta la reale grave urgenza di spazi di aggregazione per la collettività, che di fatto impedisce sia la partecipazione pubblica sia la condivisione delle informazioni con la comunità di Fertilia e dell’Arenosu.

In questo momento tra l’altro, con i finanziamenti previsti per alcuni importanti interventi a Fertilia e con il “Progetto Fertilia” in pieno svolgimento per l’annualità 2024, diventa fondamentale che, alla luce dei progetti individuati da CCN, Egea, Egis, CdQ e portati avanti con UniSS – DADU (il dipartimento di Architettura di Alghero), si possano intavolare reali esperienze di progettazione partecipata, nei modi e nei tempi previsti grazie alla corretta attivazione di tavoli di confronto.

Per sensibilizzare l’Amministrazione al problema sentito della mancanza di coinvolgimento diretto della comunità, nei processi decisionali, è stata anticipata agli assessori presenti, la raccolta (ancora in corso) delle firme di cittadine e cittadini che chiedono il riconoscimento del Comitato e il loro diretto coinvolgimento in tutte le decisioni che li riguarderanno personalmente.

Le firme, al momento poco più di mille, saranno depositate a breve, ufficialmente, e consegnate nelle mani del Sindaco”.

Luca Rondoni