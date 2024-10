Centrodestra (ancora) contro Daga: “Cacciotto lo freni”, plauso a Colledanchise

ALGHERO – “Dopo lo scivolone dell’assessore Daga sulla situazione del campo sportivo polivalente di atletica e calcio di Maria Pia, siamo felici – dichiarano i consiglieri del centrodestra algherese – che il Presidente Colledanchise abbia convocato la IV Commissione per ascoltare i rappresentanti delle due società sportive protagoniste, il referente della Federazione Italiana di Atletica Leggera e ragionare di regolamenti comunali.

“La seduta odierna – dichiarano Cocco, Pais, Tedde, Ansini, Bardino, Caria, Peru, Salvatore e Fadda – è stata il primo passo verso quella che ci auguriamo possa essere una soluzione adeguata che sappia mettere insieme non solo le legittime aspettative delle due società sportive di calcio e atletica, ma che possa valorizzare gli importanti investimenti realizzati dal centrodestra sull’impianto durante l’ultima amministrazione. Non solo: è importante guardare al futuro, al progetto della cittadella sportiva, con l’opportunità di trasformare Maria Pia in una reale infrastruttura turistica in grado di ospitare eventi e iniziative di livello.

“Al netto della seduta costruttiva – rileva il centrodestra – ci tocca sottolineare due assenza ingiustificate: quella del segretario verbalizzante e quella dell’Assessore Daga. Un’assenza, quest’ultima, che denuncia la superficialità con cui l’Assessore si approccia al tema dell’impiantistica sportiva: al di là dei lanci pubblicitari su omologazioni assenti e futuri – e per ora improbabili – eventi internazionali, fugge il confronto e l’ascolto delle società sportive. Questo la dice lunga sul suo interesse a sciogliere i nodi che oggi frenano l’utilizzo proficuo della struttura.

Infine – scrivono i gruppi di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, UdC – Patto per Alghero e Prima Alghero – al Sindaco Cacciotto suggeriamo di frenare questa corsa spasmodica di Daga a fare annunci eclatanti ma privi di contenuti. Gli algheresi hanno bisogno di fatti e di serietà”.

Alessandro Cocco – Fratelli d’Italia

Massimiliano Fadda – Prima Alghero

Michele Pais – Lega

Raffaele Salvatore – UdC – Patto per Alghero

Marco Tedde – Forza Italia