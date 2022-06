“Multipiano e non solo, la Giunta Conoci brancola nel buio”

ALGHERO – “A seguito della segnalazione sullo stato dei lavori del parcheggio di Piazza dei Mercati, sono stato accusato di “ululare alla luna”. A parte il cattivo gusto e l’arroganza istituzionale di una giunta che aggredisce un consigliere di opposizione nell’esercizio delle sue funzioni, ricordo che uno dei significati principali del detto “ululare alla luna” è quello di continuare a spiegare concetti, perlopiù semplici, a chi non ascolta, non vuole o non può capire”, cosi il consigliere comunale Pietro Sartore riguardo il parcheggio di Piazza dei Mercati e in generale rispetto all’azione della Giunta Conoci.

“E in effetti con Amministratori così distratti e sordi le segnalazioni e i richiami alle proprie responsabilità finiscono veramente per diventare degli ululati alla luna nella nera notte amministrativa conociana. Il parcheggio di Piazza dei Mercati, che avrebbe dovuto riaprire ieri 15 giugno, intanto resta ancora chiuso. L’Amministrazione ha, infatti, comunicato l’ennesimo rinvio della riapertura del multipiano, chiuso da inizio gennaio per un pasticcio della giunta Conoci”

“Complimenti doverosi, peraltro, per chi gestisce la comunicazione del Comune, visto che, per comunicare l’ennesimo rinvio della riapertura del parcheggio, da Porta Terra si è riusciti a partorire un comunicato entusiasta e pieno di omissioni. Nella nota dell’Amministrazione, infatti, ancora una volta si nasconde la verità di un parcheggio chiuso dal mese di gennaio per un enorme pasticcio dell’Amministrazione Conoci, che si è fatta scadere le autorizzazioni di legge e ha dovuto chiudere il parcheggio in attesa di ottenere nuovi certificati di sicurezza”.

“Ad arte si omette, inoltre, di ricordare le precedenti promesse di riaprire il multipiano; promesse tutte non mantenute. Per rinfrescare la memoria ai nostri smemorati di Porta Terra allora è bene rammentare che la riapertura del parcheggio era stata già promessa una prima volta per il 1 maggio e non se ne fece niente, poi una seconda volta per il 1 giugno e ancora niente, adesso per il 15 giugno e di nuovo niente. Aspettiamo di vedere se “a breve” come scritto nella nota del Comune, sarà la volta buona”.

“La cosa fondamentale che si evince però è che (come d’altronde era ovvio a tutti…) il problema della città non sono certo le dovute denunce dell’opposizione, che i permalosi esponenti della destra algherese, mal digerendole, vorrebbero eliminare, ma il fatto che da 3 anni l’Amministrazione Conoci su ogni cosa ripetutamente finisce per brancolare nel buio senza trovare soluzioni e continuando a rimanere immobile o a rinviare scelte e decisioni”