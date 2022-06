Gué apre la grande stagione dei concerti e show dell’estate algherese

ALGHERO – “Non poteva esserci avvio di stagione migliore, grazie allo spettacolo mondiale offerto dall’automobilismo e dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha battezzato col tricolore l’estate in Riviera del Corallo. Alghero si riposiziona anche tra le mete musicali più attive nel panorama regionale e nazionale con un lavoro attento che saprà coinvolgere, appassionare e farà risuonare forte il richiamo turistico della città e del territorio”. Così il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, alla vigilia del primo grande evento in musica in calendario nel fantastico scenario della Banchina Dogana del Porto turistico, sabato 18 giugno.

Sul palco Guè, idolo dei teenager già dall’epoca dei Club Dogo, rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, punto di riferimento per la scena hip hop italiana e dell’intero panorama musicale. Il concerto – sold out da settimane – richiamerà migliaia di giovani in città. Cancelli aperti dalle ore 19 con tre varchi distinti (A-B-C) ed ingresso con biglietto scansionato.