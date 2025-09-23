Motori, cresce l’attesa per lo Slalom di Dorgali: gara domenica 12 ottobre

DORGALI – A Dorgali, l’11 e il 12 ottobre, si riaccendono i motori con lo Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria) 3° Memorial Gianfranco Corrias organizzato dall’Autosport Dorgali.

La decima edizione della gara, che ha come Ente di appartenenza l’Automobile Club Nuoro, è valida come prova del Trofeo d’Italia Nord, per la Coppa Zona 2 e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom.

Il percorso, fra i più apprezzati a livello nazionale, è ricavato sulla Strada Provinciale 26 Cala Gonone-Galleria, per una lunghezza di 4 chilometri (dal km 4+700 al km 0+700) intervallato da tredici postazioni di birilli.

Il programma prevede sabato 11 ottobre, le verifiche sportive dalle 14:30 alle 19, nella sede della Protezione Civile, località Iscrittiorè, frazione Cala Gonone (Dorgali) e le verifiche tecniche dalle 15 alle 19:30 nel parcheggio del Centro sportivo, sempre in località Iscrittiorè, frazione Cala Gonone (Dorgali).

Domenica 12 ottobre, alle 9:30, è in programma la manche di ricognizione e, a seguire, tre manche di gara sotto la direzione gara affidata a Fabrizio Bernetti, e al direttore di gara aggiunto Alessandro Battaglia. Infine, la cerimonia di premiazione si terrà presso la sede della Protezione Civile, località Iscrittiorè, frazione Cala Gonone (Dorgali).

Sarà possibile iscriversi al 10° Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria) 3° Memorial Gianfranco Corrias fino alle ore 12 di mercoledì 8 ottobre.

L’edizione 2024 della gara è stata vinta per la quarta volta da Enea Carta, seguito da Lussorio Niolu e Andrea Acquas, tutti su Suzuki Prosport, mentre fra le storiche il primo gradino del podio è stato conquistato da Domenico Manca su Renault 5 GT Turbo.

Per tutti gli appassionati che vorranno essere presenti alla gara, gli organizzatori comunicano che il percorso di gara verrà chiuso al traffico alle ore 7:00 del giorno 12 ottobre.

Per tutte le informazioni, potete inviare un’e-mail al seguente indirizzo autosportdorgali@gmail.com, visitare il sito internet https://autosportdorgali.it/, le pagine social Facebook e Instagram dell’Autosport Dorgali, oppure tramite l’APP Sportity password Dorgali25.

ALBO D’ORO SLALOM CITTÀ DI DORGALI

1ª edizione (1997): 1° Sechi Ignazio (Osella), 2° Perez (Renault 5 GTT), 3° Mulas (Renault 5 GTT).

2ª edizione (1998): 1° Sechi Ignazio (Osella Pa9 90), 2° Mulas Giovanni (Renault 5 GTT), 3° Mezzasalma Giovanni (Fiat X 1/9).

3ª edizione (2007): 1° Seoni Fabrizio (Renault 5 GTT), 2° Ladu Gianfranco (Renault 5 GTT), 3° Perez Francesco (Renault 5 GTT).

4ª edizione (2018): 1° Manca Alberto (Formula Gloria), 2° Fois Angelo (FA1), 3° Angioj Franco (FAIS).

5ª edizione (2019): 1° Carta Enea (Formula Gloria), 2° Manca Alberto (Formula Gloria), 3° Polini Alessandro (A112 Polini 1000).

6ª edizione (2021): 1° Carta Enea (Formula Gloria), 2° Marcello Pier Raffaele (Formula Gloria), 3° Cannoni Giovanni (Suzuki St 09-08).

7ª edizione (2022): 1° Piu Enrico (Formula Gloria), 2° Magliona Fabrizio (Formula Gloria), 3° Carta Enea (Radical Prosport).

8ª edizione (2023): 1° Carta Enea (Suzuki Prosport), 2° Piu Enrico (Formula Gloria B4), 3° Cannoni Giovanni (Suzuki St 09-0b).

9ª edizione (2024): 1° Carta Enea (Suzuki Prosport), 2° Niolu Lussorio (Suzuki Prosport), 3° Acquas Andrea (Suzuki Prosport).