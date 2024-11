Marinaro e Daga rilanciano gli impianti sportivi: 450mila euro al campo “Pino Cuccureddu”

ALGHERO – Continua senza sosta il programma di ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, con una mole di investimenti che dovranno tradursi in una dotazione degli impianti moderna e funzionale alle esigenze delle società sportive. Dal baseball, all’atletica, al tennis, alla pallacanestro, al calcio: la Giunta Cacciotto si sta caratterizzando per la grande attenzione verso le discipline sportive che in molti casi hanno regalato recenti soddisfazioni alla città. E l’Esecutivo nei giorni scorsi ha deliberato un altro importante provvedimento, su proposta degli Assessori alle opere pubbliche Francesco Marinaro e all’impiantistica sportiva Enrico Daga. Si tratta dell’impianto “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, dove verranno investiti 450 mila euro. L’approvazione del Dip ( Documento di Indirizzo alla Progettazione ) da parte della Giunta indirizza l’iter alle tappe successive verso l’esecuzione dell’appalto che prevede diversi interventi nel campo di calcio dedicato al maestro txu Pino Cuccureddu.

L’esigenza dell’amministrazione comunale è quella di ammodernare ed adeguare l’impianto sportivo alle norme tecniche della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del CONI, considerato anche gli eccellenti risultati sportivi ottenuti dalle diverse squadre dilettanti locali, con il passaggio anche a categorie superiori. Gli interventi da realizzare consistono principalmente nella manutenzione straordinaria dell’intaso del campo in erba sintetica, attraverso il reintegro di materiale prestazionale omologato LND; realizzazione di nuove tribune; realizzazione nuova recinzione; realizzazione ed installazione torri faro. Per l’impianto l’Amministrazione Comunale è beneficiaria di un contributo di cui alla L.R. n.17/2023, dell’importo pari ad € 450.000,00. Le opere consentiranno lo svolgimento delle partite in casa anche in notturna. I lavori dovranno aderire, inoltre, alle norme di prevenzione incendi, sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di contenimento energetico e delle norme previste in materia di pubblica sicurezza.