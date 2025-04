“Sanità algherese abbandonata dalla Regione di Sinistra e 5 Stelle”

ALGHERO – “Ormai ho la netta sensazione di scontrarmi contro un muro di gomma,

rappresentato dai vertici della Regione Sardegna ed in particolare dall’Assessore

alla Sanità.

Non mi ero certo illuso che avrebbero risolto tutti i problemi degli ospedali

algheresi ma contavo su un qualche interessamento per gli organici dei Reparti di

Cardiologia e Pediatria, per non parlare della riapertura del Punto Nascita.

Invece, a tutto questo, si è aggiunto il Pronto Soccorso che, a fronte di 10 medici

in organico, attualmente ne conta soltanto 5 di cui 4 turnisti. Pertanto, a breve

non sarà possibile garantire la copertura del servizio notturno e, nella peggiore

delle ipotesi, si paventa il rischio chiusura del nostro Pronto Soccorso che

annovera oltre 24.000 accessi l’anno. Servono immediatamente 2/3 medici anche

a gettone, oltre naturalmente al personale infermieristico decisamente

insufficiente.

Bisognerebbe ricordare al Governo Regionale, qualora lo avesse dimenticato, che

siamo una Città turistica di primaria importanza che ospita migliaia di turisti

nella stagione estiva, i quali hanno il diritto di avere un servizio ospedaliero

efficiente, così come è giusto che lo abbiano gli algheresi e gli altri utenti del

territorio.

Di questo ne discuteremo, per l’ennesima volta, durante la riunione della

Commissione Sanità Consiliare, convocata il 5 maggio prossimo, dove

rinnoveremo le nostre richieste finora inevase dalla Regione, prima che sia troppo

tardi”

“PRIMA ALGHERO” Massimiliano Fadda Vice Presidente commissione sanità