“Fondazione Alghero, parole di Fiori offensive, Cacciotto prenda le distanze”

ALGHERO – “Le dichiarazioni del componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero, Roberto Fiori, sulle celebrazioni del 25 aprile e sul Giorno del Ricordo sono assolutamente inopportune, fuori luogo e dannose per il Comune e la Fondazione medesima”. Lo dichiara Michele Pais consigliere comunale della Lega.

“Non si era mai visto che un membro di un CDA di una partecipata del Comune, con funzioni propriamente tecniche e strumentali rispetto all’attività dell’Amministrazione comunale, si abbandonasse in commenti di carattere politico, peraltro scomposti e inopportuni, evidenziando un attivismo ideologico politico del tutto incompatibile con il ruolo tecnico svolto. Di cui, evidentemente, non ha capito la portata. Le sue parole danneggiano la fondazione, il presidente e l’intero CDA, e mettono un forte imbarazzo il Sindaco di Alghero, che qualora chiamati ad esprimersi, non possono che prendere le distanze da simili strampalate affermazioni” continua Pais.

“Fiori chieda scusa, rettifichi le parole che probabilmente non ha soppesato, e chiuda in questo modo “indolore” uno scivolone. In caso contrario, qualora non dovesse farlo o, peggio, confermasse le sue parole, accampando improbabili scuse o giustificazioni, saremo costretti a portare la vicenda prima in Commissione e poi in Consiglio comunale. Ciò evidentemente, mettendo in forte imbarazzo l’Amministrazione comunale, il Sindaco, la maggioranza, il Presidente dell Fondazione, il CDA e la struttura della stassa, che non meritano di essere trascinati in polemiche politiche a cui sono del tutto estranei. Confido in un atto di buon senso da parte dello stesso Fiori, con le scuse che, sono sicuro, a stretto giro arriveranno” conclude Pais