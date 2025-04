Calcio, Eccellenza: Alghero – Ferrini è dentro o fuori, venerdì la prima

ALGHERO – È letteralmente una sfida da dentro o fuori quella che attende l’Alghero in queste due settimane. Contro la Ferrini è in programma lo spareggio play-out per decretare chi scivolerà in Promozione assieme a Li Punti e Ghilarza.

Una retrocessione assolutamente da scongiurare per i giallorossi, che hanno riporto Alghero nel massimo campionato regionale dopo un’assenza da diversi anni ma che, a causa di un cammino altalenante, si sono ritrovati in questa stagione a lottare per la salvezza. Ora la grande opportunità di conservare la categoria tramite lo spareggio play-out.

La squadra di mister Fadda dovrà dare il meglio di sé, anche perché dovrà uscire vincente dalla doppia sfida: qualora, al termine dei due incontri (andata e ritorno), i tempi regolamentari terminassero in parità, retrocederà la squadra classificatasi al 14° posto, in questo caso l’Alghero. Non vale, infatti, la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari.

Il primo appuntamento è previsto per questo venerdì, 25 aprile, al “Pino Cuccureddu” con fischio d’inizio alle ore 16. La gara di ritorno è in programma il 1° maggio a Cagliari. Nei due precedenti stagionali, all’andata vinse 2-0 l’Alghero (doppietta di Scognamillo) davanti al proprio pubblico mentre al ritorno prevalse la Ferrini (1-0).

Per la partita del 25 aprile al “Pino Cuccureddu” la società giallorossa rende noto che gli abbonamenti non saranno validi. Per accedere all’impianto sarà quindi necessario acquistare il biglietto d’ingresso.