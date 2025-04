Basket Femminile, la Mercede nelle finali play off per la serie B

ALGHERO – Il Quarto coach Fraghì parte con Canalis, Saba, Pacilio, Ljubenovic, Demetrio Blecic mentre Monticelli si affida inizialmente a Galluccio, Murgia, Silanos, Coni, Derekyuvlieva.

L’Antonianum parte bene con un parziale di 6-0 (a firma di Pacilio con un catch-and-shoot e Ljubenovic in 1-contro-1 e dalla lunetta), Coni in 1vs1 realizza e dà il via alle danze, ma l’Antonianum con la solita Ljubenovic, dominatrice sotto le plance, porta di nuovo a due possessi pieni di vantaggio per le locali (8-2). Pacilio, Silanos, Murgia con una tripla riducono e dilatano i vari vantaggi, fino ad un primo importante break grazie ad un canestro di Canalis ed alla tripla di Papalexis con cui l’Antonianum aggiunge il massimo (+9; 17-8). Però, grazie aduna tripla di Derekyuvlieva, e a 5 punti di una incontenibile, la Mercede riesce ad andare al riposo sul -1, col punteggio fissato sul 17-16 al 10mo.

II Quarto: Si riparte come nel primo quarto, con strappi da una e dall’altra parte, gli allunghi provati dall’Antonianum vengono sempre ricuciti dalle giovani algheresi. La squadra di casa, grazie a Dotta, Demetrio Blecic e Ljubenovic allunga nuovamente a +9 (25-16). La Mercede con Murgia, Spiga Trampana e Moro (tripla) torna in parità (27-27), ma come successo in precedenza, una tripla di Ljubenivic, n canestro di Dotta ed ancora di Ljubenovic permettono alla squadra di casa di chiudere sul +7 il quarto, punteggio sul 34-27 al 20mo.

III QAuarto: Le padrone di casa, dopo l’intervallo lungo, continuano a giocare in scioltezza, arrivando fino al +12 (39-27) con Dotta e Saba.A questo punto, le algheresi piazzano un break di 20-5 grazie a due triple di Murgia, ed ai canestri di Silanos e Spiga Trampana, che tramortiscono le padrone di casa. Al 30mo la Mercede è sopra di 3, 44-47 per le ospiti.

IV Quarto: L’Antonianum parte forte per chiudere la gara, con un 5-0 sì porta sul 49-47, la Mercede riesce a pareggiare con una tripla di Silanos, seguita da una tripla di Murgia e di Spiga Trampana, 9-0 in meno di un minuto e punteggio sul 50-56. Per la squadra di casa esce Demetrio Blecici per 5 fammi, mentre Monticelli è costretta a richiamare in panchina Derekyuvlieva gravata di 4 falli nel tentativo di arginare la forte Ljubenovic. Canalis Pacilio e Ljubenovic provano a tenere in partita l’Antonianum, ma Vaicekauskas con una tripla ed una canestro da 2 punti, Silanos ed una decisiva Coni (cattura tutti i rimbalzi in difesa) chiudono la pratica col pnteggio finale 59 a 68.

<< Ora, dopo un paio di giorni di riposo, ci aspetta lo spareggio Under 19, martedì alle 15:30 spero di vedere la palestra gremita, come accaduto in gara 2 contro l'Antonianum>>.

FINALE: 59 – 68

Parziali:

17-16; 17-11; 10-20; 15-21.

Antonianum:

Dotta 6, Saba 3, Fraghì ne, Ruggeri ne, Pacilio 10, Mainas ne, Ljubenovic 20, Piludu ne, Canalis 7, Beato 2, Demetrio Blecic 7, Papalexis 4.

Allenatore: S. Fraghì. Assitente: M. Michielli.

Mercede Alghero:

Maugeri ne, Sini ne, D. Galluccio ne, F. Galluccio, Derekyuvlieba 3, Coni 6, Cavallero ne, Spiga Trampana 13, Silanos 13, Moro 3, Murgia 22, Vaicekauskas 8.

Allenatrice: M. Monticelli.