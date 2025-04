Bufera sulla Fondazione: “Sport? Grave violazione statutaria, c’è un preoccupante caos”

ALGHERO – “L’ultimo intervento pubblico di sostegno del Sindaco Cacciotto alla Fondazione certifica uno stato di confusione conclamata sia in Comune che nella Fondazione stessa”, cosi il Gruppo consiliare di Forza Italia sottolinea che “non si ha notizia della redazione del documento programmatico triennale, che secondo lo Statuto il Consiglio di Amministrazione avrebbe dovuto approvare entro 90 gg. dal suo insediamento. Gli azzurri tengono accesi i riflettori su alcune questioni già emerse negli scorsi giorni e che sta causando forti polemiche rispetto l’attuale gestione de Lo Quarter dove, anche nell’apparato tecnico, pare ci siano diffuse preoccupazioni.

“Una grave violazione statutaria che impedisce di rendere pubblica l’idea di gestione dell’ente in politiche culturali e di promozione turistica della città. Invece circolano più o meno clandestinamente sui banchi della maggioranza relazioni e bandi alla ricerca di pseudo amici esperti. Una preoccupante anarchia -attaccano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini- che ha “ucciso in culla” la possibilità per Fondazione di proiettare una visione d’insieme della sua attività futura, una situazione di caos conclamato che provoca giustificata preoccupazione e disorientamento fra i consiglieri di maggioranza più attenti e responsabili”.

“E che incrementa in modo esponenziale le tensioni e gli attacchi intestini al Presidente. Tensioni amplificate da sponsorizzazioni del Presidente Porcu ad eventi ed incontri rispettabilissimi, ma che non rientrano nel perimetro delle attività di Fondazione, ma solo in ambiti politici amicali. Anche se non è accettabile politicamente, secondo gli azzurri è umanamente comprensibile il maldestro tentativo del Sindaco di ergersi a difensore del Presidente Porcu, diffondendo e firmando un comunicato predisposto dal M5S che le forze di maggioranza si sono rifiutate di sottoscrivere. Ma Alghero e gli algheresi non possono tollerare che Cacciotto affermi di avere personalmente dato a Fondazione l’indirizzo di occuparsi di sport”.

“Circostanza confermata da un assessore molto ciarliero ma poco operativo che rilancia stoltamente che Fondazione si occuperà di sport. Il problema è che lo lo Statuto di Fondazione e il contratto di servizio fra Comune e Fondazione con contemplano la parola “sport”. E’ veramente preoccupante che il CdA di Fondazione e l’Amministrazione non sappiano che fino quando non si modificherà lo Statuto la Fondazione non potrà occuparsi di sport. Ed è ancora più grave perché il Sindaco ha la delega allo sport. Insomma, il tentativo del Sindaco di difendere il Presidente di Fondazione attaccato dalla maggioranza è simpaticamente fallito. La classica situazione in cui “la pezza è peggiore del buco”, chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.

Nella foto la sala conferenze della Fondazione Alghero