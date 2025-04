Calcio, Eccellenza: play out per l’Alghero, sfida salvezza contro la Ferrini

ALGHERO – L’Alghero perde di misura sul campo della vicecapolista Monastir nell’ultima giornata di Eccellenza e per conquistare la salvezza nel massimo campionato regionale dovrà affrontare lo spareggio play-out. Finisce 1-0 per la vicecapolista.

Decisivo il gol siglato all’11 dall’ex giallorosso Andrea Cocco. Al di là della disattenzione difensiva che ha portato al vantaggio dei padroni di casa, poco da rimproverare all’Alghero nel primo tempo, presentatosi peraltro con una formazione in buona parte inedita. In particolare negli ultimi minuti prima dell’intervallo i giallorossi hanno provato a creare pericoli.

L’Alghero gioca a viso aperto anche nella ripresa e vede annullarsi il gol del pareggio per un presunto fuorigioco di Mari. Poco prima del quarto d’ora, invece, Piga compie un miracolo su Nurchi evitando il raddoppio del Monastir. 2-0 sfiorato dai padroni di casa anche sul finire del match con Sanna con Mari che poco dopo si fa parare un colpo di testa da Daga. Poi proprio nel recupero i giallorossi recriminano per un rigore non concesso per fallo su Carboni.

Finisce così 1-0 e per l’Alghero la salvezza dovrà passare per lo spareggio play-out, in programma dopo la pausa per le festività pasquali. Mereu e compagni sfideranno la Ferrini, con gara di andata al “Pino Cuccureddu” e ritorno a Cagliari.