Polizia Municipale, intervista col comandante Masala: Alghero, suoli pubblici e viabilità | video

ALGHERO – “Sono trascorsi sei mesi, ma è se come fossero passati anni”. La complessità di Alghero e suo territorio non è riscontrabile solo nelle difficoltà che incontrano gli organismi decisionali, pubblici o privati che siano (seppur atti a superarle per il bene comune), ma pure nelle figure che svolgono mansioni apicali. Ancora di più in ambiti delicati come quelli della gestione ad asset delicati come la sicurezza, controlli attività e viabilità e tanto altro quali sono i compiti in capo al vertice della Polizia Municipale.

Salvatore Masala è il comandante del Corpo locale che da novembre, come da scelta del sindaco Cacciotto, conduce la struttura con sede in via Mazzini e, come detto, non nasconde le difficoltà da affrontare che però “diventano motivo di stimolo per portare a compimento le azioni previste e in particolare garantire dignità al Corpo a partire da un suo efficientamento e costituzione (come era in passato ndr) di nuclei dedicati ai vari settori di nostra competenza”, commenta il neo-Comandante a cui abbiamo posto delle domande su alcune delle principali questioni di attualità riguardanti i vari interventi tra cui i controlli della regolarità dei suoli pubblici (un riordino atteso e doveroso rispetto a diffuse sacche di irregolarità a fronte dei tanti che rispettano le norme) e l’attenzione sulla viabilità con la cronica e deleteria insufficienza di parcheggi a cui si aggiungono i lacunosi trasporti pubblici locali.

ECCO IL VIDEO DELL’INTERVISTA COL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ALGHERO SALVATORE MASALA