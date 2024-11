“Amministriamo in continuità con Conoci, FI disconosce il buon lavoro per partigianeria politica”

ALGHERO – “La situazione dell’impiantistica sportiva, come ogni cosa che riguardi l’amministrazione della città, va trattata con serietà e concretezza, senza facili scorciatoie, con sobrietà ed evitando di farsi trascinare in polemiche inutili, anche da parte di chi governa la città. A parlare saranno sempre i fatti. A pochi mesi dalle elezioni, nelle quali il nostro movimento civico ha svolto il ruolo, determinante per la vittoria, di forza responsabile che ha privilegiato gli interessi generali dell’amministrazione alle polemiche ed alle rivalse di parte, è necessario valorizzare tutto il lavoro fatto con il nostro diretto contributo anche in questi anni appena passati. Un lavoro che non ha colori politici ma costituisce un patrimonio che, portato avanti e concluso, rappresenta la soluzione a tanti problemi della città, strutture sportive incluse.

Se l’attuale Centrodestra, con in testa Forza Italia, che in campagna elettorale non ha fatto altro che disprezzare proprio questo lavoro, poi giustamente perdendo, vuole basare la propria opposizione su polemiche e scontri continui, lo faccia pure. Noi amministriamo e sappiamo che la continuità amministrativa rappresenta un valore, e la capacità di perseguirla, senza farsi trascinare dalla sola smania di distinguersi, porta a realizzare cose delle quali la città può beneficiare in tempi brevi.

Tornado all’impiantistica sportiva, se oggi si discute della nuova pista di atletica, della nuova palestra di via xx settembre, delle piscine comunali (coperta e scoperta), per le quali si sono dovuti affrontare annosi problemi giudiziari per inadempienze dell’impresa, è perché qualcuno negli anni ci ha lavorato.

Noi siamo orgogliosi di portare in dote questo lavoro, ed abbiamo citato solo tre esempi ma ce ne sono di altri, tra i quali l’adeguamento del Pala Manchia (da precisare che il tanto vantato dai forzisti ex Assessore Peru niente ha contribuito a tale intervento in quanto dimissionario già qualche mese prima di tale decisione) e il blocco spogliatoi del campo delle Tigri Baseball, a questa amministrazione della quale facciamo parte integrante e decisiva. Crediamo che lavorare sulla prosecuzione e sul completamento di questo lavoro, peraltro, disastrosamente per loro, disconosciuto dalla perdente opposizione a guida Forza Italia, sia più importante che farsi attrarre in polemiche che non generano nulla se non un polverone dal quale ci siamo sottratti che vogliamo continuare ad evitare”.

Noi Riformiamo Alghero