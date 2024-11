Calcio, Eccellenza: l’Alghero pareggia a Tempio

ALGHERO – L’Alghero interrompe la striscia negativa e con una grande prova, torna da Tempio con un punto, seppure recriminando per un gol annullato per fuorigioco nella ripresa e due ottime occasioni per vincere. Finisce 1-1 al “Nino Manconi” il match dell’8ª giornata di Eccellenza.

Buon approccio alla partita dei giallorossi che passano in vantaggio dopo 10’ con un gran contropiede orchestrato da Marco Carboni: bella discesa sulla destra del numero 10 algherese che poi manda il pallone nel cuore dell’area, un difensore tempiese riesce a deviare ma sul rimpallo c’è ben appostato Mula che batte Mejri. I padroni di casa reagiscono e al 20’ trovano il pari: azione corale avviata da Gomez, palla per Roccuzzo che mette al centro per Solinas che insacca col mancino di prima intenzione e potente. Succede poco altro ma nel finale di tempo arriva un’occasione per parte: per i padroni di casa ci prova Luca Carboni con una conclusione dalla lunga distanza sulla quale c’è la parata sicura di Gobbi mentre per i giallorossi ci prova Kamana di testa su corner battuto da Mereu con la palla termina a lato.

Al rientro dagli spogliatoi, dopo 5’ l’Alghero recrimina per un gol annullato a Scognamillo per un fuorigioco molto dubbio. La squadra di mister Giandon imbriglia a dovere la manovra tempiese e, anzi, ha le occasioni migliori per vincere la partita. Al 66’ ci prova Bazile su punizione con una traiettoria velenosa indirizzata sotto la traversa ma Gobbi respinge. Poco dopo la mezzora Scognamillo viene lanciato in profondità, resiste alla carica di un avversario e dopo essere entrato in area fa partire un bel sinistro con il quale impegna severamente il portiere avversario. Ancora più clamorosa l’occasione capitata all’84’, con Manuel Sanna che non riesce a inquadrare la porta da posizione decentrata dopo una respinta dell’estremo di casa e con la porta quasi sguarnita.

L’Alghero torna comunque a casa con la consapevolezza di aver disputato una grande partita e con una bella reazione dopo la prova opaca della settimana scorsa. Ora subito testa al prossimo match: il 10 novembre al “Pino Cuccureddu” arriva il Villasimius.

TABELLINO: TEMPIO – ALGHERO 1-1

TEMPIO: Mejri, Malesa, Arca, Pinna, Sosa, Gomez, Roccuzzo, L. Carboni (16’ st Donati), Bulla (32’ st Lemiechevsky), Bazile (45’ st Thiam), Solinas (16’ st Aiana). In panchina: Russo, Sanna, Garau, Olivera, Zappareddu. Allenatore: Mauro Giorico

ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Kamana, Serna, Delizos, Brboric (35’ st Scanu), Mereu, Mula (45’ st P. Carboni), Spanu, M. Carboni (37’ st M. Sanna), Scognamillo. In panchina: Piga, Sini, F. Sanna, Manunta, Marras, Fois. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Riccardo Urru di Sassari

RETI: 10’ pt Mula, 20’ pt Solinas

NOTE: ammoniti Gomez e L. Carboni per il Tempio; Kamana, Brboric e Gobbi per l’Alghero