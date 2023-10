L’ex-deputata Lapia nominata direttore socio-sanitaria, 5 Stelle chiede lumi

OLBIA – “Con la deliberazione del Direttore generale n. 699 del 19 ottobre scorso l’ex deputata Mara Lapia è stata nominata Direttore Socio Sanitario della Asl Gallura. Una scelta sulla quale vogliamo vederci chiaro dal momento che non ci risulta che la dottoressa Lapia, avvocata nuorese, abbia maturato esperienza in ambito sanitario.

Per questo motivo abbiamo presentato una richiesta di accesso agli atti affinché vengano fornite le motivazioni alla base di tale scelta, e per capire se la dottoressa Lapia possieda i requisiti per ricoprire tale importantissimo ruolo per la sanità del territorio gallurese ”. Questo l’intervento dei consiglieri regionali Roberto Li Gioi (M5s) e Giuseppe Meloni (Pd) dopo la pubblicazione della delibera di nomina.