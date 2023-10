Slalom Città di Dorgali, tutto pronto per la gara: tanti iscritti

DORGALI – Si presenterà con tanti piloti al via ABC Motorsport, che questo fine settimana sarà di scena all’8⁰ Slalom Città di Dorgali che avrà la validità del Trofeo Nord & della Coppa Aci 2^ Zona. Saranno tanti i driver che punteranno a far bene e che venderanno cara la pelle per un risultato importante nella gara Sarda. I 14 piloti(tra cui una lady) della scuderia del presidente Bitti, saranno quindi protagonisti nelle varie categorie in gara e andranno alla ricerca di conferme, dopo le ottime uscite in cui la scuderia stessa ha brillato per piazzamenti e consistenza grazie ai propri piloti.

Nella Racing Start vorrà far bene Fabrizio Urrai, che a bordo della sua Fiat Punto cercherà di agguantare il successo tra le 1400. Nel gruppo N, saranno due le punte ABC con Gianmichele Cossu che sarà uno degli iscritti nella classe 1600 su Peugeot 106. In classe 2000 Antonio Perazzona risalirà sulla sua fidata Renault Clio.

Nel gruppo A, altro “bis” ABC con Silvia Caddeo che sarà allo start in classe 1400 su una Fiat Seicento. Da sottolineare tra l’altro la presenza speciale della stessa driver, che è la prima donna della storia nella scuderia ABC Motorsport e con la stessa che ha sposato con molto entusiasmo il mondo ABC. L’altro alfiere correrà in classe 1600, con Aldo Niolu che promette battaglia sulla sua Peugeot 106.

Nel gruppo S, punta ad un gran risultato Diego Pala con la sua Fiat X1/9 di classe S5. Nel gruppo E1, chi vorrà suonare la carica in classe 1600 è Alessandro Frogheri che si schiererà al via con la sua Citroen Saxo. Stessi obiettivi in classe 1600T per Federico Giannotti, che venderà cara la pelle a bordo della sua Mini Cooper.

Nel gruppo P ed esattamente in classe P1 scenderà in campo Gianpietro Pala con la sua “cattiva” Fiat X1/9. Solito e collaudato duo in gruppo E2SH, con Marco Collu ed Angelo Ibba che si schiereranno rispettivamente al via con le loro Fiat 500 Proto BMW e Fiat 126 Kawasaki e appartenenti alla classe 1150. Franco Arru sarà uno dei protagonisti del gruppo VST e sarà al via su una Ya Car Kart Cross motorizzata Suzuki di classe 600. Tra i prototipi E2SC 1400 si candidano al ruolo di protagonisti nell’assoluta Roberto Idili su RL Sport Kawasaki e Lussorio Niolu su Radical Prosport.