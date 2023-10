Far-west Sassari, lettera di FDI ai Ministri degli Interni e Difesa

SASSARI – “Da diversi mesi lo scrivente e il Consigliere Palopoli partecipiamo a diverse riunioni con un comitato spontaneo del centro storico per l’analisi e la ricerca delle soluzioni al contrasto della criminalità organizzata che da tempo si è impossessata del nostro centro storico, e dopo gli ennesimi fatti accaduti pochi giorni fa, abbiamo deciso di sottoscrivere una lettera aperta alle autorità nazionali competenti in materia, siamo sicuri che il nostro grido di allarme sarà ascoltato, di seguito la lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni e al Ministro della difesa”, cosi il consigliere comunale Daniele Deiana rispetto la grave situazione in cui si trova il Centro Storico di Sassari, condizione che perdura da diversi anni e che recentemente si è acuita nella sua criticità.

Illustrissimi,

ci rivolgiamo a Voi in qualità di Consiglieri Comunali della Città di Sassari per manifestarvi la nostra personale frustrazione e il senso di impotenza di fronte al livello intollerabile di degrado e delinquenza del nostro centro urbano.

Assistiamo impotenti al controllo di molto vie da parte degli spacciatori che rendono la vita impossibile ai residenti sia durante il giorno che la notte, con continue vessazioni e minacce.

Non ultimi i fatti del 18 e del 19 ottobre, una rissa in pieno giorno con il machete e il giorno dopo una sparatoria tra spacciatori extracomunitari.

Ci sentiamo indifesi, avendo constatato come il lavoro delle forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale nella lotta a questo fenomeno, viene privato ed umiliato di efficacia da norme che ormai si rivelano inadeguate, inutili ed inefficaci nel contrastare e combattere questi fenomeni che minano nel profondo la sicurezza e il sereno vivere dei nostri cittadini .

Siamo ben consci che anni di politiche che hanno ignorato e mai affrontato il tema sicurezza, politiche particolarmente permissive ci pongono davanti ad una realtà che sembra solo peggiorare. Ma è una sfida che possiamo e dobbiamo vincere, insieme, per il bene delle nostre comunità.

Come si possono infatti definire, diversamente da inutili e inadeguate, leggi che consentono a soggetti, magari già fermati più volte nell’atto di rubare o spacciare, di poter continuare tranquillamente nelle proprie occupazioni criminali, senza temere di finire in carcere?

Come si possono definire, diversamente da inefficaci, leggi che consentono a cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale e spesso dediti ad attività illecite, di essere concretamente espulsi? L’espulsione, nella quasi totalità dei casi, è un foglio di carta che nella migliore delle ipotesi finisce in un cestino piuttosto che a terra: dobbiamo avere tutti il coraggio di ammetterlo.

Il tempo delle parole è finito, deve arrivare il tempo di azioni concrete.

Non invochiamo provvedimenti eccezionali, ma esortiamo invece l’adozione di norme che rendano certa e non aleatoria – nel solco delle garanzie costituzionali – l’applicazione di leggi funzionali ed efficaci in coerenza con lo scopo che si prefiggono: la sicurezza reale delle persone.

Riguardo la percezione della sicurezza, auspichiamo che questo che il Governo possa reintrodurre, su larga scala, l’operazione “Strade sicure” che, grazie all’impiego dell’Esercito italiano, contribuirebbe a garantire un maggiore presidio del territorio, soprattutto nelle ore tardo pomeridiane e serali.

Infatti, da molto tempo ormai, il Comune di Sassari è dimenticato dalle politiche di sicurezza, questo provoca l’aumento della microcriminalità, che però non ha livelli di presidio paragonabili a quelli dialtre città.

Auspichiamo inoltre, proprio per la suddetta finalità, che si possa organizzare un Comitato di Sicurezza Provinciale per la Città di Sassari allargato anche ai Sindaci dei comuni vicini e non solo al Sindaco di Sassari, in quanto anche questi comnui, medi e piccoli, sono alle prese con gravi problemi di spaccio, immigrazione clandestina, decoro urbano e tanto altro.

Chiediamo, pertanto, l’impegno del Governo nazionale a dare le migliori soluzioni possibili, in via di assoluta urgenza, rispetto a una situazione senza precedenti, divenuta ormai davvero insostenibile e che ha ripercussioni negative sulla stessa tenuta dell’ordine e della pace sociale.

Siamo certi che le motivazioni alla base del nostro appello saranno comprese e con l’auspicio che vengano fatti passi importanti nella direzione suggerita,

porgiamo distinti saluti.

I Consiglieri Comnunali

Giuseppe Palopoli per Forza Italia

Daniele Deiana per Fratelli D’Italia

e il Comitato Cittadino spontaneo

composto da

residenti, commercianti e professionisti del Centro Storico di Sassari