Yacht Club, risultati delle regate zonali

ALGHERO – Dopo il fine settimana in mare, a cavallo tra settembre e ottobre per la disputa delle regate zonali, dove tanti sono stati i risultati soddisfacenti per i velisti del sodalizio algherese, si è ritornati a regatare gli scorsi 7 e 8 Ottobre.

In tutto 37 i partecipanti su due categoria ILCA 4 e ILCA 6 M. Sicuramente più nutrito il gruppo di algheresi nella ILCA 4 con ben 7 velisti, tutti classe 2008 tranne uno del 2007, che hanno gareggiato con carattere ottenendo piazzamenti a partire dal 2° posto ovvero quello di Eros Bardino. A seguire Federico Spanu che si è sistemato in ottava posizione mentre nella decima e nell’undicesima troviamo Andrea Di Napoli e Gabriel Saiu. Paolo Spanedda, Alessandro Sotgiu e Stefano Marazzita, invece si sono piazzati al quattordicesimo, diciassettesimo e ventesimo posto. Passando alla classe ILCA 6M, unico rappresentante dello Yacht Club Alghero è stato Antonio Marongiu, classe 1960, che ha chiuso al diciassettesimo posto in una regata da subito molto combattuta. “Un altro fine settimana che ci ha reso fieri – spiega il Presidente dello Yacht Club Alghero, Pierpaolo Carta. Possiamo dire bravi ai nostri portacolori che di regata in regata dimostrano crescita e capacità”.

“E’ sempre bello vedere in gara i nostri velisti che mettono in pratica ciò su cui lavoriamo tutto l’anno – afferma soddisfatto anche Riccardo Celotto, istruttore e responsabile della Scuola Vela YCA – I risultati che stanno arrivando ci confortano. Non posso non sottolineare – chiude Celotto – il 31° piazzamento dello Yacht Club Alghero nella classifica ‘’scuole vela 2023’’, che vanta più di 700 concorrenti in tutta Italia”.