“Lavori in via Sant’Erasmo, salta l’acciottolato: è una vergogna, subito il ripristino”

ALGHERO – “E’ una vergogna che via Sant’Erasmo sia in queste condizioni”. A tuonare, in Consiglio Comunale, è Massimiliano Fadda, consigliere comunale di Centrodestra che, raccogliendo la segnalazione del presidente dell’associazione Iniziativa Alghero, Francesco Sasso, punta il dito contro la situazione dell’acciottolato di alcuni tratti del Centro Storico. “Non mi interessa chi ha fatto i lavori, ma è impensabile che vengano fatti in questo modo” e non solo, rivolgendosi al sindaco Cacciotto, “penso che, per i vari lavori pubblici, sia necessario agire con programmazione e organizzazione per evitare continui smantellamenti e disagi, oltre che problemi come questo appena evidenziato”.

Come detto, era stato Sasso, tramite facebook, a riportare l’attenzione sulla pavimentazione di via Sant’Erasmo, arteria che parte dalla Cattedrale e arriva alla biblioteca di Santa Chiara: “i lavori di rifacimento delle sottoreti ci stanno restituendo un ripristino dell’acciottolato molto approssimativo”, aveva scritto sui social.

“È opportuno ricordare che l’impresa ha l’obbligo contrattuale di ripristinare lo stato dei luoghi eseguendo i lavori a regola d’arte. La posa dei ciottoli non è un dettaglio estetico facoltativo, ma una specifica tecnica vincolante. Quest’intervento non è accettabile se vogliamo davvero salvaguardare il nostro centro storico e il suo valore identitario”, così chiude Sasso e adesso l’ulteriore segnalazione di Fadda a cui hanno replicato il sindaco Cacciotto e assessore Marinaro facendo sapere che a breve ci sarà un intervento di ripristino.