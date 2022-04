L’Accademia Olearia scala le vette dei concorsi europei

ALGHERO – Un aprile pieno di emozioni per Accademia Olearia che ha conquistato i primi posti fra i più importanti concorsi internazionali. I risultati più notevoli sono stati raggiunti nella penisola Iberica dove l’azienda si è vista confermata all’interno della guida Evooleum, la“Bibbia” dei 100 migliori oli extravergine provenienti da tutto il mondo, con ben tre diverse referenze. Oltre a ciò, è arrivata prima al mondo nella Categoria Monocultivar Bosana con il Biologico Dop Sardegna Fruttato Verde. Ha ricevuto, inoltre, ulteriori importanti riconoscimenti, sempre provenienti dalla penisola iberica, tra i quali: la medaglia d’oro al concorso Cinve con il Riserva del Produttore Dop Sardegna, il secondo posto nella Categoria Piccoli Produttori nella competizione Mario Solinas, ed il terzo posto nella Categoria Miglior Oli italiani nel concorso ESAO Awards. L’azienda algherese non si è accontentata dei premi vinti in Spagna, ed è volata fino in Grecia, dove ha ottenuto un Double Gold, il massimo risultato con il Riserva del Produttore Dop Sardegna ed un Gold con il Gran Riserva Giuseppe Fois. Tra l’altro, Accademia olearia risulta quest’anno, l’unica azienda sarda ad aver raggiunto questi due importanti traguardi nel prestigioso concorso internazionale Athena IOOC 2022, che vanta una giuria composta da degustatori ed assaggiatori provenienti da tutto il mondo. Questi premi sono stati accompagnati da altri riconoscimenti nazionali, quali il BIOL, il premio per il Miglior Olio Extravergine di Oliva Biologico al Mondo con oltre i 500 partecipanti da 18 differenti nazioni, che ha conferito un doppio Extragold per il Biologico Dop Sardegna e il Biologico Accademia Olearia, due premi che riempiono di orgoglio l’azienda che da anni si impegna per incrementare l’utilizzo di un’agricoltura più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Infine, per il nono anno di seguito, Accademia Olearia è stata inserita nella Guida Oli d’Italia del Gambero Rosso, raggiungendo il massimo riconoscimento delle Tre Foglie per l’olio evo Monocultivar il Bosana, mentre hanno ottenuto rispettivamente Due Foglie Rosse Il Riserva del Produttore Dop Sardegna e Due Foglie il Gran Riserva Giuseppe Fois. Tutti premi che si affiancano ai numerosi riconoscimenti assegnati dal Ramoscello d’Oro, la Gran Menzione di Merito del Sol&Agrifood. Per ultimo, nel concorso l’Oro d’Italia e l’Oro del Mediterraneo l’azienda ha ottenuto 5 Gocce d’Oro al Gran Riserva Giuseppe Fois. “Questi riconoscimenti – commenta la famiglia Fois – sono il nostro omaggio, a questo territorio ricco di storia e di tradizione, del quale orgogliosamente condividiamo nel mondo la passione con le sue emozioni attraverso le nostre produzioni”.