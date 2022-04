Playoff volley, Web Project Sottorete vince l’andata delle finali

ALGHERO – Buona la prima – La Web Project Sottorete vince l’andata delle finali playoff del campionato di serie D – 3 a 0 sull’ASD Sirio Orosei. Siamo arrivati alla finale dei playoff del campionato di serie D maschile e la Web Project Sottorete ha risposto “presente” a gran voce vincendo con un netto tre a zero l’andata della finale contro la ASD Sirio Orosei. La gara è fatta dagli algheresi che dominano incontrastati i primi due set mostrando carattere, cuore ed esperienza. La squadra di Orosei commette diversi errori frutto anche di una tattica preparata dal mister Guido e che la squadra catalana è riuscita ad esprimere perfettamente. I primi due set si concludono con il risultato di 25 a 21 e 25 a 16.

Nel terzo set i ragazzi di mister Guido passano in vantaggio per 10 a 2. Subito dopo, complici diversi errori della squadra algherese e una Sirio Orosei riorganizzata e rinvigorita dai punti messi a segno, passa in vantaggio nella metà del set. La Web Project Sottorete è stanca, avendo giocato a mille all’ora nei primi due set e la prima parte del terzo. I ragazzi catalani però riescono a ricompattarsi e a chiudere con grinta e voglia di vincere per 26 a 24.

Il passaggio in serie C si deciderà domenica prossima. Il primo maggio si giocherà il ritorno della finale ad Orosei contro la Sirio. Alla Sottorete, in virtù della vittoria per tre a zero all’andata, basterà vincere un set nella gara di ritorno per festeggiare la promozione in serie C. Ma questo non significa che si possa prendere sottogamba il fondamentale impegno necessario per raggiungere la promozione. La ASD Sirio Orosei vorrà riscattarsi di questa sconfitta e venderà cara la pelle in una gara che deciderà il destino di entrambe le squadre, chi in serie C, chi in serie D.

Così Mondino Demartis alla fine della gara: “Stiamo lottando per raggiungere la C. Sono felicissimo perché ci siamo vendicati della sconfitta subita contro la Sirio in campionato in casa. Ora dobbiamo giocarcela ad Orosei ma possiamo farcela. Ho un messaggio per tutti i giovani atleti. Noi siamo dei veterani e abbiamo bisogno di giovani per continuare l’avventura pallavolistica algherese. Venite a giocare con noi, vi divertirete”.

Giuseppe Nettuno subito dopo la conclusione della gare: “La partita è andata bene, siamo calati nel finale ma ora dobbiamo pensare all’ultima gara ad Orosei che dobbiamo assolutamente vincere.” Daniele Demartis così a fine gare: “La partita è andata bene, la temevamo, però siamo stati in campo con voglia di vincere. Il terzo set lo abbiamo vinto con il brivido ma l’abbiamo recuperato. Ora andremo ad Orosei con il coltello tra i denti con un bel bottino, un tre a zero in casa ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia”. La partita di ritorno, come di consueto, sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della ASD Polisportiva Sottorete.