Commissione, nuovo sgambetto: numeri grazie al Centrosinistra

ALGHERO – “Come oramai consolidata abitudine, la maggioranza non garantisce il numero legale nella commissione Ambiente convocata per discutere della progettazione del nuovo appalto di igiene urbana alla presenza dell’Assessore Montis. Vista la richiesta del presidente Mulas, che ha fatto appello al nostro senso di responsabilità e ci ha chiesto la cortesia di garantire il numero, considerata anche la presenza dei rappresentanti degli uffici e dell’Assessore abbiamo deciso di permettere con la nostra presenza che i lavori si potessero tenere e che la seduta non andasse deserta. Abbiamo così voluto sopperire all’ennesima assenza di consiglieri di maggioranza, che, dispiace doverlo rilevare, in questo modo continuano a palesare una sostanziale sfiducia nei confronti dello stesso assessore Montis.

Dopo l’ultimo consiglio saltato per mancanza di numero e il successivo congelamento e scongelamento dell’assessore, il sindaco tentenna aveva “tuonato” che “non avrebbe più tollerato assenze”. Come facilmente prevedibile, è bastato aspettare la convocazione di una commissione per vedere che ancora una volta le parole del primo cittadino non sono servite a nulla. Subito, infatti, un altro gruppo della maggioranza ha pensato di fare il suo dispettuccio non garantendo il numero in commissione. Ora vedremo se l’immobile sindaco preferirà vivacchiare, come fa oramai da tre anni, o dare seguito alle sue affermazioni, facendo qualcosa per risolvere i contrasti del cdx e usando come preannunciato sui giornali il pugno duro. Temiamo purtroppo che continuerà a stare fermo senza agire, non rendendosi conto del danno in termini di immobilismo amministrativo che a causa dei bisticci della maggioranza sta subendo la città di Alghero, ma restiamo in attesa nella speranza che per una volta ci smentisca”.