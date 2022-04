Auto incendiata in centro, “no allarme, ma vigiliamo”

ALGHERO – “Un atto vigliacco e criminale che ha colpito una famiglia di gente onesta e perbene e creato sgomento. . Alghero è una città che si è sempre caratterizzata per la mitezza d’animo dei suoi figli, per la profonda civiltà e per una cultura antica basata sulla tolleranza e l’amicizia”, cosi il leader regionale di Forza Italia Marco Tedde riguardo il preoccupante atto incendiario avvenuto in piano giorno e in una zona molto trafficata.

“Sono ragionevolmente certo che i colpevoli sono sul punto di essere assicurati alla giustizia, così come meritano, e potranno riflettere sulla gravità e inutilità di questo esecrabile gesto. Alghero reagirà con fermezza e compostezza, così come ha sempre fatto nei momenti più difficili. Credo che oggi sia inutile e ozioso parlare di “allarme sociale”. Si tratta di un atto criminale, ma isolato e non ascrivibile a processi di degenerazione del corpo sociale. Ma vigiliamo!”