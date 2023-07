La vita è bella! Solidarietà ad Alghero coi big della comicità

ALGHERO – La vita è bella! Spettacolo ma soprattutto solidarietà. La città di Alghero, con l’Amministrazione comunale e la Fondazione si stringono attorno a Gianpiero e Maria Luisa ed all’associazione “In Ricordo di Marta” per una maratona dal forte sapore di comunità. Sabato e domenica saranno giornate intense all’insegna del divertimento, con un occhio attento e puntato alla ricerca: l’intero ricavato delle due giornate sarà infatti destinato alla ricerca sui tumori infantili e devoluto in beneficenza all’Associazione Italiana per il Neuroblastoma Onlus e al reparto di Oncoematologia Pediatrica di Cagliari. La manifestazione avrà inizio sabato e si svolgerà presso il campo dell’Amatori Rugby Alghero a Maria Pia, dove avranno luogo tutte le attività organizzate dalle associazioni sportive del territorio: calcio, pugilato, ippica, danza, rugby, pallavolo, basket e danza. Domenica, dalle ore 21, il gran finale a cura della Fondazione Alghero al Quarter con lo spettacolo di musica e cabaret con Ale&Franz, Enzo Iacchetti, Pino & gli Anticorpi e i Tazenda. “Ridere, aiutando il prossimo e sostenendo la ricerca, affinché la scienza compia quei passi in avanti utili per fronteggiare malattie ancora oggi difficili da vincere” dice il presidente Andrea Delogu, sempre più convinto del grande valore sociale che lo spettacolo ha nel veicolare messaggi di solidarietà e vicinanza.