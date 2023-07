Enologia, Sardegna protagonista a Roma

CAGLIARI – La Sardegna ancora una volta grande protagonista a livello internazionale nei concorsi enologici. A Roma nell’Aula Consiliare “Giulio Cesare”, in Campidoglio, alla presenza del Ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida, del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dei Sindaci d’Italia e delle cantine nazionali, l’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta ha avuto il grande piacere di premiare le aziende sarde presenti al Concorso enologico internazionale promosso dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”.

“ La nostra Isola – ha detto l’assessore Satta – è stata ancora grande protagonista, rappresentata da ben 36 aziende, con un totale di 99 vini in gara. I vini della Sardegna hanno ottenuto in totale 28 medaglie. Una gran medaglia d’oro, 20 medaglie d’oro, 7 medaglie d’argento (nelle categorie riservate al Bio, agli Spumanti, ai Nebbiolo e ai vini vulcanici). Ringrazio per il lavoro svolto il coordinatore regionale dell’Associazione Città del Vino, Giovanni Antonio Sechi, per l’impegno profuso nel territorio e tutte le cantine protagoniste per le scelte coraggiose e per la brande qualità di questo settore così importante per l’economia regionale. Ancora una volta la Sardegna conferma il suo peso nel settore vitivinicolo nel panorama mondiale.