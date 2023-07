Vertice a Roma sui Trasporti, Pais: “Garantire la mobilità dei sardi”

RROMA – Concluso al Mit il primo incontro per la nuova continuità territoriale e per creare un dialogo tra F2I e Regione Sardegna con l’obiettivo di una maggiore sinergia tra gli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari per individuare una strada comune con soluzioni alle criticità.

Il nodo da sciogliere riguarda la necessità di tutelare gli interessi pubblici e privati per una visione strategica del sistema aeroportuale sardo, che garantisca livelli occupazionali e volumi di traffico a tutti gli scali. A questo si collega anche il tema della nuova continuità territoriale per assicurare ai residenti il diritto di mobilità per spostarsi nel territorio nazionale e comunitario con pari opportunità. I vice ministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi hanno preso l’impegno di mantenere attivo un confronto tra le parti per trovare la soluzione più utile per il futuro della mobilità in Sardegna.