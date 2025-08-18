La Plataforma per la Llengua participarà a la Jornada Algueresa de la Universitat Catalana d’Estiu

L’ALGUER – Plataforma per la Llengua participarà a la XII edició de la Jornada Algueresa de la Universitat Catalana d’Estiu organitzada de l’Obra Cultural de l’Alguer
Lo dijous 21 d’agost en el marc de la programació de la Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (Catalunya Nord, França), l’Obra Cultural de l’Alguer organitza en col·laboració amb Plataforma per la Llengua la XII Jornada Algueresa. Les activitats programades per la jornada tengueran lloc de les 10 a les 12h i sigueran presentades de Mauro Mulas, delegat de Plataforma per la Llengua a l’Alguer i de Salvatore Motzo, voluntari de la territorial algueresa de l’associació.
La jornada comptarà de tres activitats diferents però lligades la una a les altres: la presentació del nou número, encara inèdit, de la revista Al portal, veus de l’Alguer, i dues xerrades a damunt de la història, la gastronomia i el paisatge de l’Alguer, per una banda, i per l’altra la fràgil situació lingüística i la realitat de l’activisme cultural de la ciutat catalana de Sardenya.
Al portal, veus de l’Alguer és una revista de actualitat, llengua, identitat, història i ambient volguda pel Centre Cultural Antoni Nughes, Obra Cultural de l’Alguer i Plataforma per la Llengua, nada per reforçar la cultura en català de l’Alguer i que arriba enguany al setè número.
Endemés de la Jornada Algueresa, Plataforma per la Llengua siguerà present en aqueixa 57na edició de la Universitat Catalana d’Estiu com a impulsora de diferents activitats: la projecció del documental ‘Eivissa, tresor pagès’ de Roger Cassany, i fòrums oberts sobre el català a la sanitat, i la relació entre rugbi, llengua i identitat a la Catalunya Nord.
La programació completa de la Universitat Catalana d’Estiu 2025 se pot consultar a la pàgina web: https://www.uce.cat/UCE_2025.html#
Plataforma per la Llengua parteciperà alla XII edizione della Jornada Algueresa della Universitat Catalana d’Estiu organizzata dall’Obra Cultural de l’Alguer
Giovedì 21 agosto, nell’ambito del programma dell’Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (Catalogna Nord, Francia), l’Obra Cultural de l’Alguer organizza, in collaborazione con Plataforma per la Llengua, la XII Jornada Algueresa. Le attività previste per la giornata si svolgeranno dalle 10:00 alle 12:00 e saranno presentate da Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero, e da Salvatore Motzo, socio del gruppo algherese dell’associazione.
La giornata comprenderà tre attività diverse ma interconnesse: la presentazione del nuovo numero, ancora inedito, della rivista Al portal, veus de l’Alguer, e due conferenze che affronteranno, da un lato, la storia, la gastronomia e il paesaggio di Alghero, e dall’altro la fragile situazione linguistica e la realtà dell’attivismo culturale nella città catalana della Sardegna.
Al portal, veus de l’Alguer è una rivista di attualità, lingua, identità, storia e ambiente, promossa dal Centre Cultural Antoni Nughes, dall’Obra Cultural de l’Alguer e da Plataforma per la Llengua, nata per rafforzare la cultura in lingua catalana ad Alghero e giunta quest’anno al suo settimo numero.
Oltre alla Jornada Algueresa, Plataforma per la Llengua sarà presente in questa 57a edizione de la Universitat Catalana d’Estiu come promotrice di diverse attività: la proiezione del documentario Eivissa, tresor pagès di Roger Cassany, e di dibattiti aperti sul catalano nella sanità, e sul rapporto tra rugby, lingua e identità nella Catalunya Nord.
Il programma completo della Universitat Catalana d’Estiu 2025 si può consultare sul sito web: https://www.uce.cat/UCE_2025.html#