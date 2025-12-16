La Cisl avvisa la Todde: “Finanziaria, evitare esercizio provvisorio”

CAGLIARI – Approvare la manovra entro dicembre, evitare l’esercizio provvisorio, garantire la continuità amministrativa: è la prima richiesta che la Cisl sarda, con il segretario generale Pier Luigi Ledda, ha fatto oggi nell’audizione in commissione Bilancio. “La rapidità – ha però precisato il segretario – non può sostituire il confronto: la manovra deve essere un passaggio di transizione e l’avvio di un percorso strategico, da costruire nei prossimi mesi con responsabilità condivisa”.

Per il sindacato “è positivo che la Manovra 2026 sia inquadrata nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS), ma tale coerenza deve diventare vincolante anche nella fase attuativa, superando la logica degli interventi settoriali e discontinui. Il PRS deve rappresentare il riferimento stabile per tutte le politiche di bilancio, in particolare su sanità, lavoro, industria, energia, welfare e servizi territoriali. Per rendere efficace l’utilizzo delle risorse disponibili, occorre rafforzare la governance della programmazione, superando frammentazioni e ritardi. È indispensabile – per il leader della Cisl sarda – una regia unitaria delle politiche regionali, capace di garantire coerenza tra obiettivi, risorse e risultati, e di assicurare un confronto strutturato e permanente con le parti sociali”.

Entrando nel merito delle scelte, la Cisl “riconosce lo sforzo compiuto dalla manovra in tema di sanità e alcune misure vanno nella direzione giusta, ma rispetto agli impegni assunti con il protocollo di agosto manca ancora una piena coerenza, soprattutto sul rafforzamento strutturale della sanità pubblica. Il punto decisivo è il personale: senza un piano stabile di assunzioni e valorizzazione professionale, non si riducono davvero le liste d’attesa e non si garantiscono servizi omogenei tra territori, aree interne e città”. Nel merito delle politiche per il lavoro, la Cisl chiede al Consiglio “di rafforzare la programmazione su occupazione e formazione, puntando su lavoro stabile e contratti regolari, contrastando dumping contrattuale e irregolarità. Serve, inoltre, il rafforzamento della rete regionale dei servizi per il lavoro e della formazione professionale, con un impianto normativo e finanziario strutturale che superi la logica dei contributi occasionali e colleghi le risorse a criteri di efficacia e risultati occupazionali”. Tra le richieste di interventi urgenti, il sindacato ha indicato il tema della povertà e dell’esclusione sociale, un rafforzamento delle risorse e una maggiore integrazione delle politiche territoriali.

