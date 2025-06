“In ascolto del buio”, escursione notturna a Baratz

SASSARI – Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha portato il Comune di Sassari a organizzare repliche nel corso dell’estate, ritorna anche per la bella stagione 2025 l’appuntamento naturalistico “In ascolto del buio”. L’escursione, organizzata dall’Amministrazione in collaborazione con il Ceas Lago Baratz, è in programma per sabato 21 giugno dalle 18 alle 22:30. Potranno partecipare massimo 25 partecipanti. È necessario prenotare allo 079533097 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30) oppure alla mail ceas.baratz@comune.sassari.it .

Il tour prevede un percorso di circa 6 chilometri (andata e ritorno), di bassa difficoltà (livello T= “percorso turistico”) lungo un sentiero ben tracciato e piste forestali con dislivello modesto, che porterà dal Ceas Lago Baratz fino alle due torri costiere della spiaggia di Porto Ferro: Torre Bianca e Torre Negra. Inizialmente si passeggerà fra gli arbusti della macchia mediterranea e nella pineta, dove sarà possibile osservare specie floristiche caratteristiche dell’ambiente mediterraneo e, con un po’ di fortuna, sarà possibile vedere alcuni animali che abitano questi luoghi e le tracce da loro lasciate. Nel tratto del percorso che costeggia il lago è prevista una sosta in un punto panoramico dove sarà possibile osservare l’avifauna del lago, fare birdwatching e conoscere la storia del lago di Baratz, unico lago naturale della Sardegna.

Una volta raggiunta la Torre Bianca ci sarà un’altra breve sosta, per consumare la cena al sacco, durante la quale sarà possibile godersi il tramonto nel silenzio che circonda questo luogo. Sulla via del ritorno, con la sola luce delle torce, si ascolteranno i rumori della pineta e i versi caratteristici di anfibi e rapaci, principali abitanti notturni del luogo.

Il punto di ritrovo sarà il centro di Educazione ambientale e alla Sostenibilità (Ceas) Lago Baratz alle 18, partenza alle 18:20, mentre il rientro è previsto per le 22:30.

Per il corretto svolgimento delle attività è richiesto un buon allenamento alla camminata anche per qualche ora, l’utilizzo almeno di scarpe da ginnastica e la dotazione di torce frontali. Si consiglia l’utilizzo di scarpe da trekking, zaino, abbigliamento comodo, un minimo di due litri d’acqua a persona, cena al sacco e per chi lo avesse binocolo.

Chi desidera portare in escursione i propri amici a quattro zampe potrà farlo solo conducendoli al guinzaglio per evitare il disturbo alla fauna selvatica. Inoltre, si richiede che l’animale sia socievole con gli altri cani (maschi e femmine) e che abbia le capacità fisiche per concludere il percorso di 6 chilometri.