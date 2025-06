Bus per Platamona, Consorzio Predda Niedda mette a disposizione parcheggi

SASSARI – Per venire incontro alle esigenze dei sassaresi e dei turisti/camperisti che desiderano usufruire del vasto litorale di Platamona senza dover cercare un parcheggio a pagamento, il Consorzio ZIR Predda Niedda mette a disposizione gratuitamente per tutti le aree di sosta e parcheggio disponibili per auto e camper; da qui è possibile prendere i bus ATP della linea MP diretti per Platamona. È anche possibile dalla stessa postazione risalire verso la città per arrivare al capolinea di via Tavolara e cambiare con la linea BB per andare dall’altra parte del litorale”, cosi dal Consorzio Zir Predda Niedda.

“Con lo stesso biglietto giornaliero si può far rientro in centro Città per l’aperitivo, la pizza o lo Shopping serale. “L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione tra il Consorzio ZIR Predda Niedda, l’ATP di Sassari, la cooperativa D&S Giardini (una cooperativa giovanile con sede a Predda Niedda) che sta curando la pulizia del verde, delle rotatorie e delle aree di sosta ZIR, (in stato di totale abbandono da troppo tempo) grazie all’aggiudicazione di un appalto e all’Associazione Camperisti Turritani”.