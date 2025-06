Mulas, Piccone, Podda e Arcasedda propongono il “Parco giochi diffuso”

ALGHERO – “Un progetto già realizzato in 100 comuni italiani: il Parco Giochi Diffuso ha preso vita in oltre 100 comuni in tutta Italia, dimostrando la sua efficacia e il suo valore sociale”, questa la proposta presentata, tramite nuovo ordine del giorno (anche se la fila delle questioni da affrontare da parte del Consiglio Comunale è giunta a numeri record), firmato, come primo proponente, da Christian Mulas insieme alle consigliere Giusy Piccone, Beatrice Podda e Anna Arcasedda, in sinergia con il progetto dell’educatore di strada, questa iniziativa si collega direttamente con il lavoro degli educatori di strada, creando un ponte tra il gioco e l’educazione non formale”.

ORDINE DEL GIORNO

Adesione al progetto sociale “Parco Giochi Diffuso” e impegno dell’Amministrazione per la promozione del gioco inclusivo nei luoghi pubblici

Primo firmatario del l’ordine del giorno e del progetto

Il Consigliere comunale Christian Mulas (Educatore Professionale socio Pedagogico)

I capigruppo firmatari

Giusy Piccone

Beatrice Podda

Anna Arca Sedda

L’ordine del giorno è in collaborazione con l’assessora Raffaella Sanna con le politiche Sociali ed Istruzione

Premesso che:

Il gioco rappresenta un diritto fondamentale dell’infanzia, riconosciuto anche dalla Convenzione ONU sui Diritti del Bambino;

Gli spazi pubblici devono essere pensati come luoghi di incontro, inclusione, educazione e socializzazione per tutti, in particolare per i più piccoli;

Esiste una crescente esigenza di creare ambienti urbani accoglienti e stimolanti, dove bambini e famiglie possano tornare a vivere lo spazio all’aperto, in sicurezza e libertà;

Considerato che:

Il progetto “Parco Giochi Diffuso” è una iniziativa già attiva in oltre 100 comuni italiani, che prevede l’installazione di giochi orizzontali e opere artistiche tematizzate in spazi pubblici, accessibili a tutti i bambini, senza barriere fisiche o sociali;

Il progetto ha come obiettivi principali:

Favorire l’incontro e l’amicizia tra i bambini;

Riportare le famiglie negli spazi urbani aperti;

Promuovere il gioco libero, creativo e non competitivo;

Valorizzare il tessuto urbano attraverso l’arte e l’inclusione;

Le installazioni non richiedono strutture ingombranti, ma valorizzano marciapiedi, piazze, parchi, cortili e percorsi scolastici, attraverso giochi e disegni artistici;

Ritenuto che:

Il nostro Comune può trarre grandi benefici da un’iniziativa di questo tipo, sia sotto il profilo educativo e sociale, sia per la valorizzazione urbana e la promozione di politiche inclusive;

Coinvolgere le scuole, le famiglie, le associazioni del territorio e gli artisti locali può rafforzare il senso di comunità e partecipazione attiva;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

1. Avviare il percorso di adesione al progetto “Parco Giochi Diffuso”, valutando spazi pubblici idonei per la realizzazione delle prime installazioni;

2. Coinvolgere tutte le forze politiche, le scuole, le famiglie, le associazioni culturali e sociali, e gli artisti locali in un processo partecipativo di co-progettazione;

3. Ricercare eventuali fondi pubblici o privati (bandi, sponsorizzazioni, fondazioni, ecc.) per sostenere l’iniziativa;

4. Valutare la possibilità di inserire il progetto all’interno del Piano Urbanistico Comunale, dei piani di inclusione o dei programmi scolastici di educazione civica;

5. Relazionare periodicamente al Consiglio Comunale sull’avanzamento dell’iniziativa e sugli esiti delle attività partecipative.

Il presente Ordine del Giorno è proposto all’approvazione dell’intero Consiglio Comunale, come segno di unità e condivisione su un tema importante per il futuro della nostra comunità.

Parco Giochi Diffuso

Il Parco Giochi Diffuso è un progetto innovativo pensato per riportare bambini e famiglie all’aria aperta, riscoprendo il piacere del gioco libero, inclusivo e senza barriere.

Un vero e proprio ritorno al gioco di una volta, fatto di relazioni, condivisione e fantasia.

Aiuta a fare amicizia

È uno spazio in cui i bambini possono incontrarsi, giocare insieme e imparare a condividere. Ogni area è progettata per favorire l’inclusione e l’interazione.

È per tutti

I giochi orizzontali e senza ostacoli sono pensati per essere accessibili a tutti, nessuno escluso, creando un ambiente accogliente e sicuro per ogni bambino.

Un parco artistico e tematizzato

Le aree gioco sono arricchite da opere artistiche uniche e completamente tematizzate, che stimolano l’immaginazione e valorizzano il territorio.

Un progetto già realizzato in 100 comuni italiani

Il Parco Giochi Diffuso ha preso vita in oltre 100 comuni in tutta Italia, dimostrando la sua efficacia e il suo valore sociale.

In sinergia con il progetto dell’educatore di strada

Questo progetto si collega direttamente con il lavoro degli educatori di strada, creando un ponte tra il gioco e l’educazione non formale.

In collaborazione l’ Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili, con il contributo dell’assessora Raffaella Sanna, il progetto promuove l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.

Proponente del progetto

Il consigliere comunale ed Educatore sociale e pedagogico Christian Mulas