“Grave stato della sanità del sassarese”, +Europa contro la Regione

SASSARI – Sanità sassarese: +Europa Sardegna/+Europa Sassari Città Metropolitana aderisce alla manifestazione e chiede l’assunzione di responsabilità politica da parte della Regione

+Europa Sardegna/+Europa Sassari Città Metropolitana aderisce alla manifestazione promossa come dal documento unitario sottoscritto da RSU AOU Sassari e segretarie territoriali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, Nursing Up e Fials, condividendone le ragioni e le preoccupazioni espresse in merito al grave stato in cui versa la sanità nel territorio sassarese.

In più occasioni abbiamo sostenuto le iniziative e i comunicati promossi dai sindacati e continuiamo a denunciare con forza una situazione ormai divenuta inaccettabile, determinata da anni di scelte politiche sbagliate, disattenzioni e mancati investimenti da parte della Regione, che stanno progressivamente compromettendo il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini.

Il fallimento della programmazione sanitaria regionale è oggi sotto gli occhi di tutti: liste d’attesa insostenibili, carenza di personale sanitario, riduzione dei servizi e crescente difficoltà di accesso alle cure rappresentano una realtà quotidiana per migliaia di persone.

Non è più tollerabile assistere al progressivo smantellamento del sistema sanitario pubblico, mentre cresce la mobilitazione civica di chi vive sulla propria pelle i disservizi e l’inefficienza del sistema.

Per queste ragioni, riteniamo indispensabile che la Giunta regionale si assuma pienamente la responsabilità politica della situazione attuale e intervenga con urgenza attraverso misure strutturali e risolutive che restituiscano dignità alla sanità sassarese, garantendo risposte concrete, efficaci e tempestive ai bisogni della comunità.

+Europa Sardegna/+Europa Sassari Città Metropolitana conferma pertanto la propria partecipazione alla manifestazione e ribadisce il proprio impegno a tutela del diritto alla salute e alla qualità dei servizi sanitari del territorio