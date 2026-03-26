Giunta Regionale, ecco le ultime delibere adottate

CAGLIARI – Ecco, qui di seguito, le principali delibere adottate dalla Giunta Todde nella ultima riunione del governo isolano. PRESIDENZA La Giunta regionale, su proposta della Presidente Alessandra Todde, ha deliberato gli indirizzi per lo svolgimento delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali della Sardegna per l’anno 2026. È stato dato mandato al Direttore generale della Presidenza di costituire un gruppo di lavoro temporaneo, composto da personale appartenente anche ad altre direzioni generali dell’Amministrazione regionale, a supporto delle attività del procedimento elettorale; di stabilire che in occasione delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 2026, in virtù dell’applicazione dell’art. 90 della legge regionale n. 7 del 1979 e s.m.i., trova applicazione la deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro straordinario. Il decreto della Presidenza del 18 marzo 2026, fissa per domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 lo svolgimento dell’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 21 e lunedì 22 giugno 2026. LAVORO La Giunta, su proposta dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, ha approvato le “Linee guida per la disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale”. PUBBLICA ISTRUZIONE Su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione, Cultura e Sport Ilaria Portas, la Giunta regionale ha programmato interventi per supportare manifestazioni celebrative di figure di protagoniste della storia e della cultura della Sardegna. Sempre su proposta della assessora Portas, la Giunta ha deliberato di stanziare un milione di euro con l’avviso CunSonoS 2026 finalizzato a sostenere le associazioni che si occupano di attività musicali popolari. Le linee di intervento sono tre e hanno rilevanza nella promozione e divulgazione della cultura popolare e nell’aspetto aggregativo e sociale dei territori. Inoltre, su proposta della assessora Portas, la Giunta ha approvato in via definitiva il Piano triennale dello Sport 2026-2028 e il Programma annuale 2026. SANITà La Giunta ha approvato il Piano di formazione per il personale coinvolto nella gestione delle liste d’attesa, in coerenza con la riforma del sistema CUP e il modello regionale integrato. Il Piano prevede l’introduzione di un Coordinatore della formazione CUP con funzioni di raccordo, uniformità metodologica e supporto operativo tra i diversi livelli del sistema sanitario. ARES, tramite l’Ufficio Formazione, gestirà il coordinamento delle attività formative sulla base delle indicazioni del Responsabile unico per l’assistenza regionale (RUAS). BILANCIO Su proposta dell’assessore del Bilancio e Programmazione Giuseppe Meloni e dell’assessore dei Lavori Pubblici Antonio Piu, la Giunta ha deliberato una rimodulazione delle risorse finanziarie del piano Programma Regionale (PR) FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2021-2027 verso le sub azioni 3.1.2.a, 3.1.2.b e 3.3.1.b – Efficientamento energetico edifici pubblici, alloggi ERP e illuminazione pubblica per oltre 35 milioni di euro. ENTI LOCALI La Giunta regionale ha approvato i criteri di ripartizione del Fondo unico complementare istituito dalla legge regionale 6 febbraio 2026 n. 1. Il fondo, pari a 100 milioni di euro, è destinato principalmente alle spese correnti dei Comuni, con possibilità di destinare fino al 20% a investimenti infrastrutturali. La ripartizione avviene per il 40% in parti uguali e per il 60% in base alla popolazione residente. AMBIENTE Su proposta dell’assessora dell’Ambiente, Rosanna Laconi, la Giunta ha deciso di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA “ex post”, il progetto denominato “Metropolitana Leggera di Cagliari: collegamento Repubblica /Matteotti-Stazione”, proposto dalla Società A.R.S.T. S.p.A., a condizione che siano rispettate e recepite le condizioni ambientali. L’intervento si sviluppa interamente nel centro urbano del Comune di Cagliari, da Piazza Repubblica fino alla piazza Matteotti, attraverso via Dante, Viale Cimitero, viale Diaz e Via Roma. Il cui tracciato della Linea 3 – nella prima parte – segue fedelmente la vecchia linea ferrata delle Ferrovie Complementari Sarde a scartamento ridotto, attiva sino agli anni ’70. Sempre su proposta dell’assessora Laconi, l’Esecutivo ha stabilito di non sottoporre all’ulteriori procedura di V.I.A., il progetto denominato “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) M2 C4 I2.2. Intervento 1) interventi di manutenzione straordinaria messa in sicurezza edifici e territorio con messa in sicurezza strada litoranea Santa Margherita. Lavori di messa in sicurezza dal rischio erosione e frana della linea di costa in località Cala D’ostia in prossimità della Torre Spagnola, proposto dal Comune di Pula. AGRICOLTURA Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Francesco Agus, la Giunta regionale ha attribuito formalmente all’Agenzia Argea il ruolo di Responsabile regionale delle utenze SIAN. Entro il 31 marzo l’Agenzia dovrà comunicare il nominativo del Responsabile individuato, insieme alle procedure per l’attribuzione e la gestione delle utenze e il rilascio delle abilitazioni SIAN agli utenti pubblici e privati. Sempre su proposta dell’Assessore Agus, l’Esecutivo regionale autorizza il trasferimento all’Agenzia Agris di 330 mila euro, a valere sul Bilancio regionale 2026, a favore dell’Associazione Allevatori Regione Sardegna per la partecipazione a mostre zootecniche ai fini della valorizzazione del comparto, per l’anno 2026. TURISMO Su proposta dell’assessore del Turismo e Commercio, Franco Cuccureddu, la Giunta regionale, ha approvato una delibera che fissa i criteri per la realizzazione delle campagne pubblicitarie sugli attrattori ambientali, culturali e turistici e dei prodotti artigianali ed enogastronomici della Sardegna, per il tramite delle società sportive professionistiche regionali. La delibera stabilisce le modalità attuative, gli obiettivi, i mezzi di diffusione, la durata delle campagne, la procedura per l’affidamento delle relative prestazioni ed i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle campagne, delle stagioni 2026/2027 e 2027/2028