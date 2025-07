“Giunta Cacciotto fallimentare: senza visione e idee, vive alla giornata”

ALGHERO – “La conferenza stampa della Giunta Cacciotto, convocata per fare un bilancio del primo anno di amministrazione, rappresenta con chiarezza l’immagine di una città in crisi di identità, confusa e abbandonata a se stessa. Al di là delle solite dichiarazioni ad effetto, è evidente che la Giunta Cacciotto è priva di visione dell’Alghero di domani, ma anche orba sulle esigenze della Alghero di oggi. L’Amministrazione è popolata da assessori quasi sconosciuti negli uffici, alcuni che impegnano la loro attività quotidiana sui social a mo’ di “influencer”, sparando a raffica video e slogan ad effetto, altri che limitano la loro attività amministrativa alla partecipazione ad eventi e conferenze stampa. Nel mezzo il Sindaco che spruzza etere sulla città per nascondere l’inadeguatezza della sua amministrazione. Inadeguatezza peraltro riconosciuta da molti consiglieri di maggioranza che esprimono negli angoli dei marciapiede la loro pesante insoddisfazione e auspicano la sostituzione in corsa di alcuni assessori ritenuti inefficienti. Ed ecco che gli unici risultati che la Giunta Cacciotto riesce a vantare partono dalla dannosa spendita di 400 mila euro di denaro pubblico per l’acquisto di un’area a Punta Giglio, inutilizzabile e pesantemente tutelata dallo Stato e dalla Regione. Della quale sentiremo parlare presso altre sedi. Passando attraverso l’imbiancatura e la pulizia di Villa Maria Pia, riqualificata dalla Giunta di centrodestra dopo 60 anni di abbandono grazie ad un finanziamento regionale e all’affidamento fatto nel 2003 ad una locale azienda. Per proseguire attraverso l’installazione di alcuni tendaggi nel patio del Quarter, interamente riqualificato dalla Giunta Tedde, e oggi pomposamento definito “Alguer Hall”, la cui realizzazione è sotto i riflettori della Soprintendenza. Questi vani risultati vengono utilizzati per nascondere i fallimenti conclamati nel settore delle strutture sportive, completamente abbandonate a se stesse, a parcheggi annunciati, ad asfalti e marciapiedi in condizioni inaccettabili, ad un servizio di igiene urbana che sta affrontando una crisi che mette a rischio l’immagine della città. Nel frattempo, la macchina ammnistrativa fatta di funzionari capaci che vorrebbero contribuire al rilancio della città è abbandonata a se stessa e non può produrre risultati. Ma ciò che più preoccupa è la totale assenza di programmazione e di “visione”. La Giunta vive alla giornata, ancorando iniziative eteree all’esibizione di assessori “tiktoker” che sembrano usciti da Zelig. Non ha minimamente pensato di istituire un vero Ufficio di programmazione in grado di produrre progetti cantierabili e di recuperare importanti risorse partecipando a bandi e disegnando l’Alghero del futuro. Dopo sei mesi di collaudo, avevamo sperato in un minimo di capacità reattiva da parte della Giunta Cacciotto e della sua maggioranza, peraltro popolata da gruppi privi di riferimenti politici o con riferimenti politici in aree avverse che propugnano tesi e brandiscono valori incompatibili col Campo Largo. Nel frattempo i lavori del Consiglio comunale sono caratterizzati quasi esclusivamente da interrogazioni, ordini del giorno e mozioni dell’opposizione, e da qualche ratifica di delibere di Giunta che riduce il ruolo della maggioranza consiliare a mero “passacarte”. Noi di Forza Italia continueremo ad esercitare con diligenza e in modo incisivo il nostro ruolo di “sentinelle dei cittadini”, mettendo sotto la giusta luce gli errori di questa amministrazione e facendo proposte a favore degli algheresi”, l’hanno dichiarato Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia