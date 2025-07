Per il PD Alghero cambia passo: “Basta emergenze e promesse vuote, è la svolta”

ALGHERO – “La conferenza stampa del sindaco Raimondo Cacciotto restituisce con chiarezza l’immagine di una città che ha voltato pagina. Una città che, grazie a un’amministrazione coesa, competente e determinata, ha smesso di rincorrere emergenze e promesse vuote per costruire finalmente il proprio futuro su basi solide.

Come gruppo consiliare del Partito Democratico rivendichiamo con orgoglio il lavoro fatto insieme al sindaco e alla maggioranza: un impegno condiviso con gli assessori e con tutti i gruppi consiliari che sostengono l’amministrazione, fondato sul confronto continuo, sulla condivisione delle priorità e su una visione comune di sviluppo per Alghero.

Un lavoro di squadra che sta generando risultati tangibili e concreti per la città e i suoi cittadini.

Dalla tutela ambientale al rilancio urbano, dai grandi eventi alla pianificazione sportiva, passando per cultura, innovazione, partecipazione civica, parcheggi, riqualificazione del patrimonio e assunzioni nella pubblica amministrazione: il quadro che emerge è quello di un’Amministrazione che non solo programma e progetta, ma realizza, portando risultati visibili per tutta la comunità.

In particolare, sottolineiamo con forza:

• L’acquisizione pubblica dei terreni tra Capo Caccia e Punta Giglio, una conquista storica per la tutela dell’ambiente e della memoria collettiva;

• Il rilancio del Parco di Porto Conte, che torna a essere uno strumento strategico per la valorizzazione ambientale, lo sviluppo sostenibile e la promozione del territorio;

• La rinascita di Villa Maria Pia e l’Alguer Hall nel Quarter, spazi restituiti alla città;

• Il piano straordinario dei parcheggi, finalmente razionale, equo e orientato alla vivibilità urbana;

• I cantieri sportivi attivi, dalla nuova palestra geodetica alla riqualificazione dei campi da calcio, da baseball, da tennis;

• Una forte ripresa culturale, con eventi musicali e identitari diffusi, il riconoscimento UNESCO per la necropoli di Anghelu Ruju, il potenziamento del MUSA – con la nuova sezione paleontologica e l’individuazione dello spazio per il deposito obbligatorio – e l’avvio dell’organizzazione per la messa in scena nel 2026 dell’opera lirica La Bella d’Alghero;

• La valorizzazione del patrimonio documentale, con iniziative sull’Archivio Storico, tirocini in Biblioteca Comunale e lavori per la riapertura della sede di San Michele;

• L’attenzione concreta ai giovani, con il progetto di street art partecipata, l’adesione alla rete EuroDesk per opportunità europee e nuove iniziative nei quartieri;

• L’innovazione e transizione digitale, con sperimentazioni sull’intelligenza artificiale applicata alla gestione documentale e videosorveglianza, nuove piattaforme per la gestione degli eventi e progetti in collaborazione con UNISS e imprese del settore tech;

• La riorganizzazione degli spazi scolastici e servizi educativi, come la ristrutturazione della scuola del Carmine e l’attivazione di nuovi spazi per la ludoteca;

• Le nuove politiche di partecipazione e cittadinanza attiva, con il lavoro sul Regolamento per la Gestione Condivisa dei Beni Comuni e la definizione dei Patti di Collaborazione;

• Gli interventi sull’accessibilità e prossimità dei servizi, con la nuova sede dell’Ufficio di Prossimità e il miglioramento degli sportelli demografici;

• I servizi al cittadino più efficienti, grazie alla revisione degli strumenti informativi e digitali come il sito web, il centralino, l’app Municipium e il portale dello Sportello Telematico;

• La revisione del regolamento per la concessione del suolo pubblico, frutto di un confronto costruttivo con categorie e portatori di interesse, che inizia a produrre risultati concreti nel segno dell’equilibrio tra le esigenze economiche, il decoro urbano e la vivibilità degli spazi condivisi.

Siamo solo all’inizio, ma il segnale è forte e chiaro: Alghero è tornata a costruire il proprio futuro con responsabilità, partecipazione e visione. Il gruppo consiliare del Partito Democratico continuerà a garantire il massimo sostegno al sindaco Raimondo Cacciotto e a contribuire con idee, proposte e impegno concreto alla crescita della nostra città”.