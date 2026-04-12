Giornata del Mare, iniziativa della Guardia Costiera di Bosa

BOSA – In occasione della Giornata del Mare 2026, l’Ufficio

Circondariale Marittimo di Bosa ha promosso un’iniziativa educativa rivolta agli alunni

della Scuola Primaria “Sherer” di Bosa, nell’ambito delle attività istituzionali di

sensibilizzazione alla cultura del mare e alla tutela dell’ambiente marino.

La mattinata ha preso avvio con un momento dedicato all’educazione ambientale,

incentrato sull’importanza di preservare l’ecosistema marino attraverso comportamenti

responsabili e consapevoli.

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa ha illustrato ai bambini le

funzioni istituzionali della Guardia Costiera, con particolare riferimento alle attività di

vigilanza marittima, tutela dell’ambiente e salvaguardia della vita umana in mare. Gli

alunni hanno avuto la possibilità di visitare la Motovedetta M/V CP 835 e di osservare

il battello GC B133, prendendo visione della strumentazione di bordo, degli apparati di

comunicazione e delle dotazioni operative impiegate nelle missioni di soccorso.

L’attività ha consentito ai giovani partecipanti di acquisire una comprensione diretta e

concreta del ruolo svolto quotidianamente dal Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nel corso della mattinata, un significativo contributo è stato offerto dalla Croce Rossa

Italiana del comitato di Bosa, il cui personale ha illustrato le principali attrezzature

utilizzate nel soccorso sanitario, spiegando le procedure di intervento in situazioni di

emergenza sia a terra che in mare. I bambini hanno potuto osservare da vicino i presidi

e gli strumenti impiegati nell’assistenza alle persone in difficoltà.

La giornata si è conclusa con la testimonianza di un pescatore locale, che ha

presentato il pescato del giorno e descritto le fasi del proprio lavoro, offrendo agli

studenti uno sguardo diretto sul settore della pesca e sull’importanza delle pratiche

sostenibili a tutela delle risorse ittiche.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione formativa di rilevante valore istituzionale e

didattico, contribuendo a promuovere tra le giovani generazioni la cultura della

sicurezza in mare, il rispetto dell’ambiente marino e la conoscenza delle istituzioni

preposte alla sua tutela.